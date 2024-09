Αναστάτωση σε πτήση προς Κω: Μεθυσμένος επιβάτης επιχείρησε να μπει στο πιλοτήριο

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά την διάρκεια πτήσης από Λονδίνο προς Κω την περασμένη Κυριακή.

Βίντεο που τράβηξε επιβάτης της πτήσης U28235 της Easy Jet από Λονδίνο προς Κω, στις 3 Σεπτεμβρίου καταγράφει την αναστάτωση που προκλήθηκε στα 30.000 πόδια όταν μεθυσμένος συνεπιβάτης του επιτέθηκε στο πλήρωμα, προσπάθησε να εισβάλει στο πιλοτήριο του αεροπλάνου και να ανοίξει την πόρτα εξόδου.

Το περιστατικό έγινε γνωστό αρχικά από τη βρετανική εφημερίδα Sun ενώ ο ιστότοπος FlightMode κατέγραψε την πορεία του Airbus που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μόναχο, όπου οι τοπικές Αρχές συνέλαβαν τον μεθυσμένο επιβάτη.

On September 3, #easyJet Airbus A320 (G-EZUR) flight #U28235 from #London Gatwick to #Kos, Greece, was forced to divert to #Munich after a drunk passenger allegedly attempted to open an emergency exit door during the flight.



