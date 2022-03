Αναπληρώτρια πρωθυπουργός Ουκρανίας: Ευθύνη και του ΝΑΤΟ οι θάνατοι αμάχων

Ευθύνες στο ΝΑΤΟ, εν μέρει, για τους θανάτους αμάχων στη χώρα, επιρρίπτει η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Το αιτιολογεί δε, λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ αρνείται να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Μιλώντας στο World Tonight στο BBC Radio 4, η Olha Stefanishyna είπε «είναι απάνθρωπο να γνωρίζουμε ότι ο άμαχος πληθυσμός και τα παιδιά θα σκοτωθούν, αν δεν λάβουμε αυτήν την απόφαση».

«Το αίμα αυτών των αμάχων -συμπεριλαμβανομένων της μητέρας και του πατέρα δύο παιδιών που γεννήθηκαν μόλις χθες και σήμερα έχασαν τους γονείς τους σε βομβαρδισμό- δεν είναι μόνο στα χέρια των Ρώσων».

Η Ουκρανή αναπληρώτρια πρωθυπουργός απολογήθηκε που δεν χρησιμοποίησε διπλωματική γλώσσα αλλά είπε ότι μιλούσε ενώ κάθονταν «εδώ σε ένα καταφύγιο».

Τα μέλη του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να δημιουργήσουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων καθώς ανησυχούν ότι θα κλιμακώσει τη σύγκρουση βάζοντας τις δυτικές δυνάμεις σε άμεση μάχη με τη ρωσική αεροπορία.

We urge the international community to pressure Russia to create green corridors to 🇺🇦 cities under severe bombardment. Now.



Thousands of people suffer for a week without water, food & medicine. The situation is critical. People are trapped. @RedCrossUkraine @UNHCRUkraine pic.twitter.com/2ZeVR5iwJj