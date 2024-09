Εκρήξεις στον Λίβανο: Οι ασύρματοι δεν παράγονται εδώ και δέκα χρόνια, λέει η κατασκευάστρια εταιρεία

Η ιαπωνική κατασκευάστρια εταιρεία ICOM ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη πως έχει πάψει να παράγει «εδώ και περίπου δέκα χρόνια» τους ασυρμάτους που ανατινάχθηκαν χθες στον Λίβανο σκοτώνοντας είκοσι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 450.

«Ο IC-V82 ήταν φορητός ασύρματος που παραγόταν και εξαγόταν, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής, από το 2004 ως τον Οκτώβριο του 2014. Έπαψε να παράγεται πριν από περίπου 10 χρόνια, και έκτοτε η εταιρεία μας δεν τον διαθέτει στην αγορά», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η ICOM, αντιδρώντας σε πληροφορίες της εφημερίδας New York Times και ισραηλινών ΜΜΕ, που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο μοντέλο.

«Η παραγωγή των μπαταριών που απαιτούνταν για τη λειτουργία της κύριας μονάδες διακόπηκε και η ολογραφική σφραγίδα που επιτρέπει να διαχωρίζονται τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις δεν ήταν τοποθετημένη, επομένως δεν είναι δυνατό να επιβεβαιώσουμε αν το προϊόν προμήθευσε η εταιρεία μας», πάντα σύμφωνα με την ιαπωνική κατασκευάστρια.

