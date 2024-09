Λίβανος: Η στιγμή της έκρηξης των walkie talkie στην κηδεία μελών της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν μετά από εκρήξεις σε walkie talkie που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας τεσσάρων μελών της οργάνωσης που είχαν σκοτωθεί μία ημέρα νωρίτερα.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης και τον πανικό που ακολούθησε, με τους παρευρισκόμενους να τρέχουν για να απομακρυνθούν, φοβούμενοι νέες εκρήξεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν άλλες εκρήξεις αναφέρθηκαν στη Σάιντα και στο Μπάαλμπεκ, όπου τραυματίστηκαν ακόμη 15 άνθρωποι, σύμφωνα με νοσοκομειακή πηγή.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100, με πολλούς να έχουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το στομάχι και τα χέρια. Αυτές οι εκρήξεις έρχονται μία ημέρα μετά από μια σειρά επιθέσεων με εκρήξεις βομβητών, που είχαν ως αποτέλεσμα 12 νεκρούς και περίπου 2.800 τραυματίες.

Ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν, απείλησε με «αιματηρή εκδίκηση» για τις επιθέσεις, κατηγορώντας το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει προβεί σε δηλώσεις για το περιστατικό. Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τις επικείμενες κινήσεις της οργάνωσης σε αυριανή του ομιλία.

