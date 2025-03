Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της FedEx - Πήρε φωτιά ο κινητήρας του

Εμπορικό αεροσκάφος της FedEΧ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση με αίσιο τέλος, ενώ φλεγόταν ο δεξιός κινητήρας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, του Νιου Τζέρσι και αποδόθηκε σε σμήνος πουλιών.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το αεροπλάνο να επιστρέφει στο Νιούαρκ και να προσγειώνεται με ασφάλεια.

🚨🚨 You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

📸 by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy