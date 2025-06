Αναγέννηση από τις στάχτες: Τα αγάλματα της Notre-Dame επιστρέφουν στον ουρανό του Παρισιού

Ένα ακόμη κεφάλαιο στην αναγέννηση της Παναγίας των Παρισίων γράφεται αυτή την εβδομάδα, καθώς δεκαέξι μνημειώδη χάλκινα αγάλματα επανέρχονται σταδιακά στο εμβληματικό βέλος του ναού,τέσσερα χρόνια μετά την πυρκαγιά που συγκλόνισε τη Γαλλία και τον κόσμο.

Τα αγάλματα, ύψους 3,4 μέτρων και βάρους περίπου 150 κιλών το καθένα, είχαν απομακρυνθεί από τη Notre-Dame μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη φωτιά του Απριλίου 2019, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, γεγονός που τελικά τα έσωσε από την καταστροφή.

Τη Δευτέρα το βράδυ, θα επιστρέψει πρώτο στο αναστηλωμένο βέλος. Τα υπόλοιπα, οι έντεκα απόστολοι και οι τέσσερις ευαγγελιστές, θα τοποθετηθούν σταδιακά, σύμφωνα με την ομάδα έργου της Notre-Dame.

Τα αγάλματα αποτελούν μέρος του ανασχεδιασμού του ναού από τον αρχιτέκτονα Εζέν Βιολέ-λε-Ντικ τον 19ο αιώνα και φιλοτεχνήθηκαν από τον γλύπτη Αντόλφ Βικτόρ Ζοφρουά-Ντεσόμ. Τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά το 1861 και ήταν οργανωμένα σε τέσσερις ομάδες γύρω από το βέλος ύψους 96 μέτρων που προστέθηκε το 1858.

Μπροστά από κάθε ομάδα βρίσκεται ένα άγαλμα ευαγγελιστή: ένας ταύρος για τον Άγιο Λουκά, ένα λιοντάρι για τον Άγιο Μάρκο, ένας αετός για τον Άγιο Ιωάννη και ένας άγγελος για τον Άγιο Ματθαίο. Όλα κοιτάζουν προς την πόλη του Παρισιού, εκτός από τον Άγιο Θωμά, ο οποίος αντικρίζει το βέλος, μια συμβολική λεπτομέρεια, καθώς θεωρείται ότι το πρόσωπό του βασίστηκε στον ίδιο τον Βιολέ-λε-Ντικ.

