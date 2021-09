Άγνωστη παραμένει η τύχη του προέδρου της Γουινέας Αλφά Κοντέ, μετά τη δημοσιοποίηση (μη επαληθευμένου) βίντεο όπου φαίνεται στα χέρια στρατιωτών που υποστηρίζουν πως οργάνωσαν πραξικόπημα.



Οι πραξικοπηματίες ανάρτησαν βίντεο που εμφανίζει τον Κοντέ με τον πρόεδρο Κοντέ καθήμενο σε καναπέ με παντελόνι τζιν και πουκάμισο.

Στο βίντεο, οι στρατιώτες από την επίλεκτη μονάδα των ειδικών δυνάμεων ζητούν από τον πρόεδρο Κοντέ να επιβεβαιώσει πως είναι σώος και δεν υπέστη κακομεταχείριση, ωστόσο εκείνος αρνείται να απαντήσει.

The first footage of the President of #Guinea Alpha Condé arrested by the military appeared on social networks. pic.twitter.com/heTf0KT3ZR