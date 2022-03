Αμερικανός αστροναύτης επέστρεψε με Ρώσους στη Γη- Κατέρριψε το ρεκόρ της NASA για παραμονή στο διάστημα

Ο Αμερικανός αστροναύτης Μαρκ Βάντε Χέι επέστρεψε στη Γη με δύο Ρώσους κοσμοναύτες, έχοντας καταρρίψει το ρεκόρ της NASΑ για την παραμονή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι τρεις τους επέστρεψαν στον πλανήτη μας με κάψουλα Soyuz, που προσγειώθηκε στο Καζακστάν. Μαζί με τον Βάντε Χέι ήταν οι Ρώσοι αστροναύτες Άντον Σκαπλέροφ και Πιοτρ Ντουμπρόφ.

Παρά την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, η επιστροφή του Βάντε Χέι έγινε με τις συνήθεις διαδικασίες. Μια μικρή ομάδα γιατρών και άλλων αξιωματούχων της NASA ήταν σε ετοιμότητα για την προσγείωση και τα σχέδιά τους προβλέπουν να επιστρέψουν αμέσως στο Χιούστον, με τον 55χρονο Αμερικανό αστροναύτη.

.@Astro_Sabot and cosmonauts Anton Shkaplerov and Pyotr Dubrov landed back on Earth inside the Soyuz MS-19 crew ship today at 7:28am ET. More... https://t.co/i9QtpYxWGE pic.twitter.com/EazuiF9Ejr — International Space Station (@Space_Station) March 30, 2022

Ακόμη και πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Βάντε Χέι είχε πει ότι απέφευγε το θέμα με τους δύο Ρώσους συναδέλφους του. Παρότι «τα πηγαίνουμε φανταστικά, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουμε πραγματικά να αναφερθούμε σε αυτό», είχε πει.

Ο Βάντε Χέι και ο Ντουμπρόφ εκτοξεύθηκαν στο διάστημα στις 9 Απριλίου του 2021. Ο Σκαπλέροφ έφτασε τον Οκτώβριο, συνοδεύοντας ένα ρωσικό κινηματογραφικό συνεργείο, για σύντομη παραμονή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Για να διευκολύνουν εκείνη την επίσκεψη, ο Βάντε Χέι και ο Ντουμπρόφ παρέτειναν την αποστολή τους στο διάστημα.

Πριν από την αποχώρηση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο Σκαπλέροφ χαρακτήρισε τους αστροναύτες τα «τα αδέλφια μου στο διάστημα». «Οι άνθρωποι στη Γη έχουν πρόβλημα. Σε τροχιά… είμαστε ένα πλήρωμα», είπε στη ζωντανή μετάδοση της NASA. Ο ISS είναι ένα σύμβολο «φιλίας και συνεργασίας και το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος», συμπλήρωσε.

.@Astro_Sabot is back on Earth after a NASA record-breaking 355 days in space! Next he will fly from Kazakhstan and return to his @NASA_Johnson home base in Houston 24 hours later. pic.twitter.com/S4ZmLlBTlM — International Space Station (@Space_Station) March 30, 2022

Ο Βάντε Χέι ξεπέρασε κατά 15 ημέρες το προηγούμενο ρεκόρ της NASA για μία αποστολή στο διάστημα. Ο Ντουμπρόφ μπήκε στο αντίστοιχο top5 της Ρωσίας. Αμφότεροι απείχαν από τον μαραθώνιο των 437 ημερών και 17 ωρών του κοσμοναύτη-γιατρού που ήταν στον διαστημικό σταθμό Mir το ‘90, κάτι που παραμένει το παγκόσμιο ρεκόρ.

«Η κατάρριψη των ρεκόρ σημαίνει ότι κάνουμε πρόοδο», είπε ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ της NASA, ο πρώτην αστροναύτης Σκοτ Κέλι, που το 2016 επέστρεψε στη Γη έπειτα από 340 ημέρες στο διάστημα.

Όπως και ο Κέλι έτσι και ο Βάντε Χέι υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια της μακράς παραμονής του στο διάστημα. Έχει πει ότι ο καθημερινός διαλογισμός τον βοήθησε να αντέξει κατά τη διάρκεια της αποστολής, που ήταν διπλάσια από την πρώτη του «επίσκεψη» στον ISS πριν από τέσσερα χρόνια.

Welcome home, @Astro_Sabot!



Setting the record for longest single NASA spaceflight, Mark Vande Hei spent 355 days off the planet. He contributed to hundreds of science experiments that benefit life on Earth and will help shape future deep space missions: https://t.co/pDrxnJsCoU pic.twitter.com/c29QGWS1QJ — NASA (@NASA) March 30, 2022

«Είχα δουλειά σε κλειστό χώρο όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, για περίπου ένα χρόνο, οπότε ανυπομονώ να βρεθώ έξω, ανεξάρτητα από τον καιρό», είχε πει πρόσφατα. Όσο για το φαγητό, ανυπομονεί να φτιάξει μια κούπα καφέ για τον ίδιο και τη σύζυγό του, Τζούλι και να φάει γουακαμόλε και τσιπς.

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό παραμένουν τρεις Ρώσοι- που έφτασαν πριν από δύο εβδομάδες- τρεις Αμερικανοί και ένας Γερμανός, που είναι εκεί από τον Νοέμβριο. Οι αντικαταστάτες τους αναμένονται να φτάσουν σε τρεις εβδομάδες, με την SpaceX.

Με πληροφορίες από Guardian