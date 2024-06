Αμερικανός 100ετών έκανε «δεύτερη απόβαση στην Νορμανδία» για να παντρευτεί την 96χρονη αραβωνιαστικιά του

«Δεύτερη απόβαση» στην παραλία Γιούτα της Νορμανδίας σκοπεύει να κάνει ο αιωνόβιος Αμερικανός βετεράνος Χάρολντ Τέρενς, ο οποίος υπηρέτησε στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ και συμμετείχε στην απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στις γαλλικές ακτές στις 6 Ιουνίου του 1944.

Αυτή την φορά ο βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα κάνει «απόβαση» κοντά στην παραλία της Γιούτα για να ενώσει την ζωή του με την 96χρονη αρραβωνιαστικιά του Τζιν Σουέρλιν. Το ζευγάρι ταξίδεψε από τις ΗΠΑ στην Νορμανδία για να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις μνήμης της D- Day την Πέμπτη 6 Ιουνίου ενώ το Σάββατο θα τελέσει τον γάμο του στην πόλη Carentan-les-Marais, κοντά στην παραλία της Γιούτα.



Όπως δήλωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο υπερήλικας βετεράνος γνώρισε την αγαπημένη του πριν τρία χρόνια και αποφάσισε να την παντρευτεί στην επέτειο των 80 χρόνων από την απόβαση στην Νορμανδία, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. «Η αγάπη δεν είναι μόνο για τους νέους. Είναι επίσης και για τα "παιδιά" όπως εγώ και η Τζιν», δήλωσε ο Τέρενς στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1 και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να καλέσω τους 9.836 νέους που αναπαύονται κάτω από τους σταυρούς να έρθουν νοερά στο γάμο μου».

Το υπέργηρο ζευγάρι ταξίδεψε στη Γαλλία με παιδιά και εγγόνια και επέλεξε να μείνει στο Παρίσι, την πόλη του έρωτα, για όσο διάστημα θα παραμείνουν στη χώρα. Ο Χάρολντ Τέρενς τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής πριν πέντε χρόνια από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Το 2014 είχε παραβρεθεί στις εκδηλώσεις μνήμης στη Νορμανδία για τα 70 χρόνια της D- Day, όπου συμμετείχε και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Επίσης, ο Τέρενς είχε δώσει το παρών και στην 75η επέτειο από την απόβαση στην Νορμανδία το 2019. Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε παραβρεθεί στις εκδηλώσεις μνήμης εκείνη τη χρονιά.



Ο αιωνόβιος βετεράνος όταν του ζητήθηκε να αποκαλύψει το μυστικό της μακροζωίας του ίδιου και της μέλλουσας συζύγου του, δήλωσε: «Πρέπει κανείς να ξέρει πώς να μειώνει το άγχος. Να λέει: Ε, και λοιπόν;». Η 96χρονη Τζιν Σουέρλιν ήταν δύο φορές χήρα και πριν τρία χρόνια απεβίωσε ο άντρας με τον οποίο συζούσε επί 25 χρόνια. Το 2018 έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Χάρολντ, η Θέλμα, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 70 χρόνια.



Το 2021 μια κοινή φίλη σύστησε την Τζιν στον Χάρολντ, το πρώτο ραντεβού δεν πήγε καλά και η Τζιν θεώρησε πως ο Χάρολντ ήταν πολύ ντροπαλός. Ένας φίλος του τον πίεσε να βγει και δεύτερο ραντεβού και έκτοτε οι δυό τους έγιναν αχώριστοι. Στον γάμο τους η εγγονή του Χάρολντ θα τραγουδήσει την επιτυχία της Γουίτνεϊ Χιούστον «I Will Always Love You» ενώ η δισεγγονή του θα ραίνει με ροδοπέταλα το ζευγάρι.

VIDEO: 🇺🇸 🇫🇷 US veteran to marry in Normandy, 80 years after D-Day



100-year-old Harold Terens is an American WWII veteran who landed in France in June 1944. Now he's getting married near the very beaches where thousands of soldiers waded ashore - and many died#AFPVertical pic.twitter.com/gM1zgVdkV1