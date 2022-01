Αμερικανοί βουλευτές επικρίνουν την επέκταση της Tesla στην επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας και καλούν τον Έλον Μασκ να απαντήσει αν η εταιρεία του προμηθεύεται προϊόντα από τη χώρα.

«Η άστοχη επέκτασή σας στην επαρχία Σιντζιάνγκ δίνει ένα κακό παράδειγμα και ενδυναμώνει περαιτέρω το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα σε μία τεταμένη στιγμή», επισημαίνουν οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Μπιλ Πάσκρελ και Ερλ Μπλουμενάουερ- επικεφαλής δύο υποεπιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων- σε κοινή επιστολή τους προς τον Έλον Μασκ.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Tesla ανακοίνωσε ότι άνοιξε showroom στη Σιντζιάνγκ. «Την τελευταία ημέρα του 2021 συναντιόμαστε στην Σιντζιάνγκ. Το 2022 ας ξεκινήσουμε μαζί το ηλεκτρικό ταξίδι της Σιντζιάνγκ», ανέφερε η ανάρτηση της εταιρείας στο Weibo.

Η εν λόγω επαρχία έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στις δυτικές κυβερνήσεις και το Πεκίνο τα τελευταία χρόνια. Ειδικοί του ΟΗΕ και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτιμούν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, κατά κύριο λόγο Ουιγούροι και μέλη άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων, έχουν κρατηθεί σε στρατόπεδα που βρίσκονται στη Σιντζιάνγκ.

«Είμαστε απογοητευμένοι που η Tesla άνοιξε showroom στην επαρχία που είναι στο επίκεντρο των κέντρων κράτησης Ουιγούρων και της καταναγκαστικής εργασίας σε εργοστάσια», γράφουν οι Πασκρέλ και Μπλουμενάουερ στην επιστολή τους, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου.

Επίσης, ρωτούν τον Μασκ αν η Tesla προμηθεύεται προϊόντα που παρασκευάζονται στη Σιντζιάνγκ και- αν το κάνουν- να πει ποια είναι. Παράλληλα ζητούν να μάθουν αν η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κάποια οικονομική σχέση με εταιρείες που συνδέονται με την εν λόγω επαρχία και αν η Tesla σχεδιάζει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας. Η εταιρεία έχει εργοστάσιο στη Σαγκάη.

Today I’ve written to @Tesla boss Elon Musk calling out his engagement in China’s genocide region and pushing him to do more to strengthen our national supply chain. pic.twitter.com/4uUZR0QgRm