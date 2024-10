Αμερικανικές εκλογές: Η κόρη του Τζορτζ Μπους στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις

Μία εβδομάδα πριν τις αμερικανικές εκλογές, μία από τις κόρες του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου Τζορτζ Ου. Μπους, η Μπάρμπαρα, δήλωσε ότι στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για τον Λευκό Οίκο.

Ο πατέρας της, που κρατά αποστάσεις από την πολιτική μετά τη λήξη της θητείας του, δεν στήριξε κανέναν από τους δύο υποψηφίους. Όμως η Κάμαλα Χάρις υπολογίζει στη στήριξη του πρώην αντιπροέδρου, του Ντικ Τσένι και της κόρης του, της Ρεπουμπλικανής Λιζ Τσένι, που τη συνοδεύει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της.

Η Μπάρμπαρα Μπους συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία της Δημοκρατικής υποψήφιας, πηγαίνοντας πόρτα-πόρτα στην Πενσιλβάνια, μια από τις αμφίρροπες Πολιτείες. Η 42χρονη κόρη του Μπους φορούσε ένα λευκό κασκέτο, με τη λέξη «Κάμαλα» γραμμένη επάνω με μπλε γράμματα.

«Ήταν συναρπαστικό που ξαναβρήκα φίλους και συναντήθηκα με ψηφοφόρους μαζί με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας. Ελπίζω ότι θα δώσουν ώθηση στη χώρα μας και θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών», είπε στο περιοδικό People.

Wow! Former Republican President George W. Bush's daughter Barbara Bush just endorsed Kamala Harris for President.



She's also going door to door in Pennsylvania encouraging Republicans to vote for Harris.



That's huge!pic.twitter.com/dzgtpONbMs