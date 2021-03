Η Αμάντα Γκόρμαν, η ποιήτρια που κέρδισε αναγνώριση με την απαγγελία της στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, έγραψε στο Twitter ότι την ακολούθησε στο σπίτι φύλακας, ο οποίος της είπε ότι φαινόταν ύποπτη.

Η Γκόρμαν σχολίασε ότι το περιστατικό, που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, δείχνει την «πραγματικότητα για τα μαύρα κορίτσια» στις ΗΠΑ, όπου «τη μία ημέρα σε αποκαλούν πρότυπο» και την άλλη ημέρα θεωρείσαι απειλή.

«Ένας φύλακας με ακολούθησε απόψε επιστρέφοντας στο σπίτι. Απαίτησε (να μάθει) αν ζω εκεί επειδή “μοιάζεις ύποπτη”. Του έδειξα τα κλειδιά μου και άνοιξα για να μπω στο κτίριο. Έφυγε χωρίς συγγνώμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα μαύρα κορίτσια: τη μία ημέρα σε λένε πρότυπο, την άλλη μέρα απειλή», έγραψε στον λογαριασμό της η Γκόρμαν.

«Κατά μία έννοια, είχε δίκιο. Είμαι απειλή: απειλή για την αδικία, την ανισότητα, την άγνοια. Οποιοσδήποτε λέει την αλήθεια και περπατά με ελπίδα είναι ένας προφανής και θανάσιμος κίνδυνος για τις εξουσίες», έγραψε σε επόμενη ανάρτησή της.

In a sense, he was right. I AM A THREAT: a threat to injustice, to inequality, to ignorance. Anyone who speaks the truth and walks with hope is an obvious and fatal danger to the powers that be. https://t.co/hY9miR0b6J

Επίσης, αναδημοσίευσε παλιότερο tweet της, από την προηγούμενο μήνα, στο οποίο έγραφε «Ζούμε σε μια αντιφατική κοινωνία, που μπορεί να τιμήσει μία μαύρη κοπέλα ποιήτρια και επίσης να ρίξει σπρέι πιπεριού σε μια 9χρονη».

Σε αυτή την ανάρτηση αναφερόταν σε πρόσφατο περιστατικό στη Ν. Υόρκη, όπου αστυνομικοί έριξαν σπρέι πιπεριού και έβαλαν χειροπέδες σε ένα κοριτσάκι, σε μια υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις.

A security guard tailed me on my walk home tonight. He demanded if I lived there because “you look suspicious.” I showed my keys & buzzed myself into my building. He left, no apology. This is the reality of black girls: One day you’re called an icon, the next day, a threat. https://t.co/MmANtQqpBs