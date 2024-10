Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τράπεζες στον Λίβανο - Εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Νύχτα τρόμου πέρασαν το βράδυ της Κυριακής οι κάτοικοι στη Βηρυτό, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο με στόχο τραπεζικά παραρτήματα της Al-Qard al-Hassan.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επιχειρήσεις εναντίον του οικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ, ειδικότερα σε χώρους που ανήκουν στην Al-Qard Al-Hassan, προτρέποντας τους κατοίκους της Βηρυτού να εγκαταλείψουν αμέσως τις περιοχές όπου βρίσκονται παραρτήματά της.

«Κάτοικοι του Λιβάνου, οι IDF (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) θα αρχίσουν να επιτίθενται σε υποδομές που ανήκουν στην ένωση Al-Qard Al-Hassan της Χεζμπολάχ - απομακρυνθείτε αμέσως», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού σε ανακοίνωσή του στο X (πρώην Twitter).

IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:



In the past 24 hours, dozens of projectiles have been fired at northern Israel. In the next minutes, we will issue an advance evacuation warning to residents of Beirut and other areas in Lebanon to evacuate locations being used to… pic.twitter.com/QODNKCYe2T