Χτυπήματα του Ισραήλ σε τράπεζες στον Λίβανο - Το ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ έχει 30 παραρτήματα

Το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις σε τοποθεσίες που συνδέονται με τις οικονομικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ εντός ωρών και είπε στους κατοίκους να εγκαταλείψουν αμέσως τις περιοχές αυτές, καθώς εντείνει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, τέσσερα πλήγματα σε διάφορα σημεία του νότιου τομέα της Βηρυτού έθεσαν στο στόχαστρο «θυγατρικές της Al-Qard al-Hassan».

Πριν περίπου μία ώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επιχειρήσεις εναντίον του οικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ. Η προειδοποίηση ήρθε λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι χτύπησε το αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών της παραστρατιωτικής και πολιτικής οργάνωσης, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό.

«Κάτοικοι του Λιβάνου, οι IDF (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) θα αρχίσουν να επιτίθενται σε υποδομές που ανήκουν στην ένωση Al-Qard Al-Hassan της Χεζμπολάχ - απομακρυνθείτε αμέσως», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού σε ανακοίνωσή του στο X (πρώην Twitter).

In the past 24 hours, dozens of projectiles have been fired at northern Israel. In the next minutes, we will issue an advance evacuation warning to residents of Beirut and other areas in Lebanon to evacuate locations being used to… pic.twitter.com/QODNKCYe2T