Αλεξέι Ναβάλνι: Αναμένει ποινή φυλάκισης 18 επιπλέον ετών- «Θα είναι μια μακρά ποινή, σταλινική»

«Σταλινική» ποινή που θα παρατείνει την υπάρχουσα ποινή φυλάκισής για περίπου 18 ακόμη χρόνια, αναμένει να του απαγγελθεί σήμερα ο Αλεξέι Ναβάλνι.

«Θα είναι μια μακρά ποινή. Αυτό που λέγεται "σταλινικό"», δήλωσε ο ηλικίας 47 ετών Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος μπορεί να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των υποστηρικτών και των δικηγόρων του.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρόβλεψη του φυλακισμένου Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι έγινε παραμονή της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο κατά την οποία θα εκδοθούν ετυμηγορίες για μια σειρά νέων κατηγοριών που έχουν αποδοθεί εναντίον του και οι οποίες σχετίζονται με φερόμενη εξτρεμιστική δραστηριότητα.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν επιπλέον 20 χρόνια με βάση τις νέες κατηγορίες. Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο σφοδρότερος εγχώριος επικριτής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η αυστηρότητα της ποινής είχε σκοπό να ακινητοποιήσει και να εκφοβίσει τους Ρώσους, αλλά τους προέτρεψε να μην υποκύψουν.

«Όταν ανακοινωθεί η ποινή, παρακαλώ σκεφτείτε μόνο ένα πράγμα, τι άλλο μπορώ να κάνω εγώ προσωπικά για να αντισταθώ; Να σταματήσω τους κακοποιούς και τους κλέφτες στο Κρεμλίνο από το να καταστρέψουν τη χώρα μου και το μέλλον μου; Τι μπορώ να κάνω, ζυγίζοντας όλους τους κινδύνους και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις;» ανέφερε στο μήνυμά του προς τους υποστηρικτές του.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλεξέι Ναβάλνι εκτίει ήδη ποινές συνολικής διάρκειας 11,5 ετών για απάτη και άλλες κατηγορίες που λέει ότι είναι ψεύτικες, ενώ το πολιτικό του κίνημα έχει τεθεί εκτός νόμου και έχει κηρυχθεί «εξτρεμιστικό». Το Κρεμλίνο, το οποίο φροντίζει να μην αναφέρει ποτέ το όνομα του Αλεξέι Ναβάλνι, αρνείται ότι τον διώκει και έχει δηλώσει ότι δεν παρακολουθεί καν την υπόθεση.

2/21 It's going to be a huge term. This is what's called a "Stalinist" term. They asked for 20 years so they will give 18 or something around it. It doesn't really matter, because the terrorism case is on the way. I could get another 10 years there.