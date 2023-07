Αλεξέι Ναβάλνι: Ρώσοι εισαγγελείς προτείνουν ποινή κάθειρξης 20 ετών

Σε ποινή κάθειρξης 20 ετών ζήτησαν σήμερα εισαγγελείς στη Ρωσία να καταδικαστεί ο φυλακισμένος πολέμιος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει την κατηγορία της εξτρεμιστικής δραστηριότητας, με το δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται η υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι, να ανακοινώνει ότι η ετυμηγορία θα ανακοινωθεί στις 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

The trial of Alexey Navalny and Daniel Kholodny is over. The prosecution demands a cumulative sentence of 20 years in a maximum-security penal colony for Navalny and 10 years in a general regime penal colony for Kholodny. The verdict will be announced on August 4 at 16.00.