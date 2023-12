Άλεξ Μπάτι: Επέστρεψε στη Βρετανία το αγόρι που εξαφανίστηκε πριν από 6 χρόνια

Ο Άλεξ Μπάτι, το αγόρι που επί έξι χρόνια αγνοούνταν και βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, επέστρεψε εχθές το βράδυ στη Βρετανία. Είχε εξαφανιστεί το 2017, όταν ήταν 11 χρονών, κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ισπανία με τον παππού και τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ, στόχος είναι τώρα να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της εξαφάνισής του, αλλά και να υπάρξει μέριμνα για την «επανένταξή του στην κοινωνία». Υπενθυμίζεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια ζούσε σε διάφορες περιοχές της νότιας Γαλλίας, σε «πνευματικές κοινότητες» με την μητέρα του. Ο παππούς του, πέθανε πριν από περίπου έξι μήνες, ενώ η μητέρα του μπορεί να βρίσκεται αυτήν την περίοδο στη Φινλανδία.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο Άλεξ επέστρεψε με ασφάλεια στη Βρετανία έπειτα από έξι χρόνια», δήλωσε ο Ματ Μπόιλ, υποδιευθυντής της αστυνομίας του Μάντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία, σε δημοσιογράφους. «Είναι μια στιγμή πολύ σημαντική για τον ίδιο και τους συγγενείς του και είμαστε χαρούμενοι που μπόρεσαν να συναντηθούν ξανά μετά από τόσο καιρό», συμπλήρωσε.



Η αστυνομία αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσει με τον έφηβο για να μάθει τι του συνέβη «στον ρυθμό που θέλει ο ίδιος» και να διευκρινίσει αν θα υπάρξει ποινική έρευνα, πρόσθεσε ο Ματ Μπόιλ. Ξεκαθάρισε δε, πως προτεραιότητα θα δοθεί στο να διασφαλιστεί η ευημερία του Άλεξ, της οικογένειάς του αλλά και η επανένταξή του στην κοινωνία το ταχύτερο δυνατό.

