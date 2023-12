«Σ' αγαπώ, θέλω να γυρίσω σπίτι»- Το μήνυμα του 17χρονου που εξαφανίστηκε πριν 6 χρόνια

Συνεχίζει να συγκινεί η υπόθεση του Άλεξ Μπάτι, του 17χρονου σήμερα αγοριού από τη Βρετανία, που εξαφανίστηκε στην Ισπανία πριν από έξι χρόνια κι εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Ο Άλεξ, το 17χρονο αγόρι που εξαφανίστηκε το 2017, μίλησε με τη γιαγιά του μέσω βιντεοκλήσης, ενώ πριν της είχε στείλει και μήνυμα χρησιμοποιώντας το λογαριασμό στο Facebook του διανομέα, που τον εντόπισε. «Σ' αγαπώ, θέλω να γυρίσω σπίτι» ήταν το πρώτο μήνυμά του στη γιαγιά του.

«Γεια σου γιαγιά, εγώ είμαι ο Άλεξ. Βρίσκομαι στην Τουλούζη της Γαλλίας. Ελπίζω πραγματικά να λάβεις αυτό το μήνυμα. Σε αγαπώ, θέλω να γυρίσω σπίτι», της έγραψε μέσω Facebook. Σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε πως ο Άλεξ είχε μια βιντεοκλήση με τη γιαγιά του χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με το BBC ο διανομέας που τον εντόπισε είπε: «Πληκτρολόγησα το όνομά του στο διαδίκτυο και είδα ότι τον αναζητούσαν».

A delivery driver who rescued missing Alex Batty in France has told Sky News that the British teenager just wants "to live a normal life".

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντσεστερ, και συγκεκριμένα με βάση όσα ανέφερε ο βοηθός αστυνομικού διευθυντή Κρις Σάικς, η οικογένεια του Άλεξ ήταν «εξαιρετικά ανακουφισμένη» που βρέθηκε, περιγράφοντας το περιστατικό το ως μια «τεράστια στιγμή» για το Όλνταμ, απ' όπου κατάγεται. Επιβεβαίωσε ότι ο 17χρονος παραμένει στην Τουλούζ της Γαλλίας, όπου βρέθηκε την Τετάρτη, και ότι τον φροντίζουν «καλά» οι γαλλικές αρχές.

Μιλώντας για την επιστροφή του Άλεξ, ο Σάικς δήλωσε ότι η αστυνομία του Μάντσέστερ συνεργάζεται με τις γαλλικές αρχές για να φέρει πίσω τον έφηβο και ότι αναμένεται να επιστρέψει «μέσα στις επόμενες δύο ημέρες». Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με το πού βρίσκονται η μητέρα και ο παππούς του αγοριού, με τους οποίους πήγε διακοπές στην Ισπανία το 2017 όταν εξαφανίστηκε.

'We are relieved and overjoyed that Alex Batty has been found'



Assistant Chief Constable Chris Sykes says 'we still have some work to do in establishing the full circumstance surrounding his disappearance and where he has been'.



📺 Sky 501 pic.twitter.com/xpQrlj8NyE