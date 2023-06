Αλβανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες σε καταυλισμό εξόριστων Ιρανών

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά την έφοδο της αλβανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας σε καταυλισμό εξόριστων Ιρανών κοντά στα Τίρανα.

Συγκεκριμένα, ένας 65χρονος Ιρανός εξόριστος σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στις σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα, δήλωσαν γιατροί και Αλβανοί δικηγόροι της Λαϊκής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν (PMOI).

Δεν κατέστη σαφές τι οδήγησε την αστυνομία να πραγματοποιήσει έφοδο στον καταυλισμό. Η έφοδος έγινε κατόπιν δικαστικής εντολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών. Η δικαστική εντολή εκδόθηκε επειδή οι εξόριστοι παραβίασαν ορισμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους, αν και δεν διευκρινίστηκε ποιες ήταν αυτές οι παραβιάσεις.

Αλβανικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι αυτές οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνών για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και ότι η αστυνομία κατάσχεσε υπολογιστές και λογισμικό.

Μέλη της PMOI, ένα κίνημα εξορίστων και σκληρών αντιπάλων του καθεστώτος της Τεχεράνης είχαν πολεμήσει ως ένοπλη πολιτοφυλακή από το γειτονικό Ιράκ ενάντια στο ιρανικό καθεστώς μέχρι το 2003. Ωστόσο, η κατάστασή τους έγινε πιο επισφαλής στο Ιράκ μετά την εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα και καθώς η ιρακινή πολιτική ηγεσία υιοθέτησε μια πιο φιλική σχέση έναντι του Ιράν.

Το 2022, η Αλβανία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι διεξήγαγε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις.

Το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, το οποίο εκπροσωπεί Ιρανούς εξόριστους, καταδίκασε την αλβανική αστυνομία για τη σημερινή επιχείρηση.

Scenes of police in Albania firing pepper spray directly into the eyes of defenseless refugees in Camp Ashraf. Today's attack on MEK members, which left 1 person dead, was at the behest of Iran's regime.#AshrafAttack #WorldRefugeeDay @MuizNils @AgnesCallamard @CommissionerHR pic.twitter.com/LTGy8zQJcx