Ακροδεξιοί διασπείρουν fake news ότι η Γαλλία πλήρωσε για να σταματήσουν οι φήμες ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανς

Δεν έχουν τέλος οι φήμες που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2024 στη Γαλλία, οι οποίες υποστηρίζουν πως η πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, είναι τρανς.

Τον Ιούνιο του 2024 και κατά τη διάρκεια των Ευρωεκλογών στη Γαλλία, η εμφάνιση της Μπριζίτ Μακρόν σε ένα εκλογικό κέντρο πυροδότησε τις φήμες πως είναι τρανς.

Μάλιστα δύο Γαλλίδες που διέδωσαν διαδικτυακά αυτή τη φήμη, καταδικάστηκαν από δικαστήριο στο Παρίσι για δυσφήμιση, πληρώνοντας βαρύ πρόστιμο.

Τώρα ο Αμερικανός σχολιαστής Τζάκσον Χινκλ, γνωστός για τη διάδοση παραπληροφόρησης, μέσω νέας ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ισχυρίστηκε ότι η Γαλλία προσέφερε εκατομμύρια δολάρια στη Κάντας Όουενς, για να σταματήσει να διαδίδει αυτή τη φήμη.

🚨🇫🇷🏳️‍⚧️ BREAKING: The FRENCH government hired a crisis management PR firm to CENSOR Candace Owens' videos about Brigitte Macron on TikTok. pic.twitter.com/LypESzHluc