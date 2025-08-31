ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Η Χαμάς επιβεβαίωσε χθες Σάββατο τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ, τον αρχηγό της Χαμάς στη Γάζα, στις 13 Μαΐου. Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του πρώην ηγέτη της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης και εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ο Μοχάμεντ φέρεται να είχε αναλάβει τα ηνία του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης μετά τον θάνατο του αδελφού του, Γιαχία.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Διεθνή / Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα στο Μεξικό - Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα από συγγενείς, φίλους αγνοουμένων, καθώς και ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων
LIFO NEWSROOM
Μπρους Γουίλις: Ζει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του - Η σύζυγός του απαντά για την κριτική που δέχεται

Διεθνή / Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο σταρ ζει σε διαφορετικό σπίτι και δέχτηκε κριτική

Η Έμα Χέμιγνκ Γουίλις μιλά για τη «δυσκολότερη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει και την κριτική που έχει δεχθεί εν μέσω της μάχης του Μπρους Γουίλις με την άνοια
LIFO NEWSROOM
Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία

Διεθνή / Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Η παρουσία των ιδιωτικών στρατιωτικών δυνάμεων θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέτρο ώστε να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Διεθνή / Το Πεντάγωνο ανέθεσε συμβόλαιο 1,2 δισ. για κέντρο κράτησης σε εταιρεία που δηλώνει έδρα ένα σπίτι

Η εταιρεία, που ανέλαβε την κατασκευή του μεγαλύτερου κέντρου κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ, δεν διαθέτει λειτουργική ιστοσελίδα - Το Πεντάγωνο αρνείται να δημοσιοποιήσει το συμβόλαιο
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Διεθνή / Ουκρανία: Σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε πολλές περιφέρειες - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ο διοικητής της Ζαπορίζια έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 22, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά
LIFO NEWSROOM
«Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Διεθνή / «Έξω οι ξένοι»: Οι Μεξικανοί διαμαρτύρονται για τους τουρίστες και τις εξώσεις από τα σπίτια τους

Οργή των κατοίκων για τις υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων, τις ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις και τη συνεχή εισροή Αμερικανών και Ευρωπαίων στις γειτονιές τους
LIFO NEWSROOM
 
 