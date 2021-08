Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Zabihullah Mujahid ανέφερε σε tweet ότι θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη σε κέντρο μέσων ενημέρωσης στην Καμπούλ.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για χώρο τον οποίο χρησιμοποιούσε προηγουμένως η αφγανική κυβέρνηση.

Ο Mujjahid είπε ότι εκπρόσωποι των ΜΜΕ και δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να έρθουν στο κέντρο μέσων ενημέρωσης.

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid is expected to brief reporters at a press conference in the next few minutes. Watch live on https://t.co/1z8g9dC1y8. pic.twitter.com/7PNFtMrWh4