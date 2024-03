Αερόστατο έπεσε σε ηλεκτροφόρα καλώδια στη Μινεσότα - Δύο τραυματίες

Ένα αερόστατο έπεσε σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο εκ των τριών επιβατών.

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20/3) κοντά σε αυτοκινητόδρομο, προκλήθηκε μικρή φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

A hot air balloon has crashed into power lines in Minnesota.



The crash caused a small fire and left two of the three people who were onboard the balloon with minor injuries, according to authorities.https://t.co/nkIycUPuxa pic.twitter.com/hWmVzlsuaw