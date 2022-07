Αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Λας Βέγκας – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα πάνω από το αεροδρόμιο βόρεια του Λας Βέγκας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα μονοκινητήριο Piper PA-46 συγκρούστηκε με ένα επίσης μονοκινητήριο Cessna 172, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες , σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι επέβαιναν σε κάθε αεροσκάφος.

Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το Piper PA-46 ετοιμαζόταν να προσγειωθεί όταν συγκρούστηκε με το Cessna 172, σύμφωνα με την FAA.

Σε εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια ενός εκ των δύο αεροσκαφών.

Incident Alert- at aprox 12pm today NLVFD and LVFR crews responded to a report of a mid air collision at the North Las Vegas airport. At this time there are 4 reported fatalities. Accident is still under investigation. pic.twitter.com/HhyeCDLrnE