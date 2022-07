Αεροδρόμιο Σαν Φρανσίσκο: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία, μετά την προειδοποίηση για βόμβα

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο, έπειτα από εκκένωση terminal λόγω προειδοποίησης για βόμβα.

Η εταιρία διαχείρισης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του, μετά την εκκένωση του τερματικού σταθμού διεθνών πτήσεων αργά χθες (τοπική ώρα) ύστερα από την προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.

«Η αστυνομία έδωσε την άδεια για την επαναλειτουργία του τερματικού σταθμού διεθνών πτήσεων», ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανάρτηση στο Τwitter, σημειώνοντας ότι αποκαταστάθηκαν και τα δρομολόγια των τρένων. Παράλληλα, ζήτησε από τους επιβάτες να είναι υπομονετικοί.

Police have cleared the Int'l Terminal. SFO resumes normal operations. AirTrain restarted. BART SFO departures resume at 6:25am. Check-in counters re-opened. Security screening resumed. Check with your airline for flight info. Please be patient. Allow extra time!