Σαν Φρανσίσκο: Εκκενώθηκε terminal του αεροδρομίου- Προειδοποίηση για βόμβα

Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός διεθνών πτήσεων στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, καθώς η αστυνομία εντόπισε ύποπτο αντικείμενο, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι έλαβε προειδοποίηση για βόμβα στο αεροδρόμιο, όπου εντόπισε ένα ύποπτο πακέτο, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε. Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα, σύμφωνα με το Associated Press.

«Λόγω των ενεργειών της αστυνομίας που είναι σε εξέλιξη, ο διεθνής τερματικός σταθμός εκκενώνεται», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου. Παράλληλα, ανεστάλησαν τα δρομολόγια των τρένων προς το αεροδρόμιο, έπειτα από την προειδοποίηση για βόμβα.

Due to ongoing police activity the Int'l Terminal is being evacuated. Please avoid the International Terminal until further notice. AirTrain and BART service are suspended. Passenger drop-off and pick-up only at the Domestic Terminals. More updates to be come.