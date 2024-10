Αεροδρόμιο βάζει όριο τριών λεπτών στις αποχαιρετιστήριες αγκαλιές

Χρονικό όριο στις αγκαλιές βάζει το αεροδρόμιο Dunedin της Νέας Ζηλανδίας.

Το αεροδρόμιο απαγόρευσε τις παρατεταμένες αποχαιρετιστήριες αγκαλιές κατά την αποβίβαση, περιορίζοντάς το πολύ σε μόλις τρία λεπτά.



Η πινακίδα στο αεροδρόμιο Dunedin γράφει «μέγιστος χρόνος αγκαλιάς 3 λεπτά» και προτείνει, «για αποχαιρετισμούς, χρησιμοποιήστε το πάρκινγκ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του αεροδρομίου του Dunedin Airport Ντάνιελ ντε Μπόνο αναφέρθηκε στο θέμα σε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο RNZ της Νέας Ζηλανδίας. Περιγράφοντας τα αεροδρόμια ως «εστίες συναισθημάτων», επισήμανε μια μελέτη που υποδεικνύει ότι μια αγκαλιά 20 δευτερολέπτων είναι αρκετή για να πάρει μια έκρηξη της «ορμόνης της αγάπης» ωκυτοκίνης και υποστήριξε ότι η γρήγορη μετακίνηση των πελατών επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να πάρουν περισσότερες αγκαλιές.

Ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου Dunedin, όπου ο Ντε Μπόνο παραδέχεται ότι «η ομάδα μας έχει δει ενδιαφέροντα πράγματα να συμβαίνουν… με τα χρόνια», επιτρέπει την παραμονή δωρεάν μέχρι τα 15 λεπτά.

No Long Hugs at the Airporthttps://t.co/4jg8CzCenk

Dunedin Airport in New Zealand has introduced a three-minute hug limit at its drop-off zone, igniting discussions on emotional farewells.#DunedinAirport #TravelNews #HugLimit #AirportLife #FarewellHugs #TravelPolicy pic.twitter.com/Am8SFV2U0k