Adele: Τα «έβαλε» με σεκιούριτι σε συναυλία- «Ασε ήσυχο τον θαυμαστή μου»

H Adele αποθεώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την παρέμβασή της σε επεισόδιο που εκτυλίχθηκε σε συναυλία της στο Λας Βέγκας.

Συγκεκριμένα, ένας σεκιούριτι έκανε παρατήρηση επανειλημμένως σε θαυμαστή της Adele, επειδή σηκωνόταν όρθιος σε αρκετά τραγούδια και τραγουδούσε. Να σημειωθεί ότι η ίδια η τραγουδίστρια έχει πει στο παρελθόν ότι η εν λόγω ενέργεια των θαυμαστών της δεν απαγορεύεται.

Η Adele εκνευρίστηκε με τη συμπεριφορά του σεκιούριτι, διέκοψε το τραγούδι της και υπερασπίστηκε τον θαυμαστή της.

«Τι συμβαίνει με αυτόν; Ναι, εσύ, με το χέρι ψηλά! Γιατί τον ενοχλείτε όλοι σας; Μπορείτε να αφήσετε ήσυχο, παρακαλώ; Δεν θα σε ενοχλήσουν πια, αγάπη μου. Απόλαυσε την παράσταση. Αφήστε τον ήσυχο» φώναξε η σταρ ενώ ο νεαρός φαν ξέσπασε σε κλάματα και το κοινό σε χειροκροτήματα.

Στη συνέχεια, η Adele απευθύνθηκε στους υπόλοιπους θαυμαστές της, λέγοντας: «Συγγνώμη, παιδιά. Τον ενοχλούσε η ασφάλεια και οι άνθρωποι που κάθονταν πίσω του σε όλη την συναυλία. Είναι εδώ για να διασκεδάσει. Όλοι είστε εδώ για να διασκεδάσετε. Λοιπόν, πάμε πάλι».

