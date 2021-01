Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε «πράσινο φως» για την έγκριση του εμβολίου που ανέπτυξαν η AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για τον κορωνοϊό.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΜΑ συνιστά την έγκριση του εν λόγω εμβολίου από την Κομισιόν. Ο Οργανισμός συνιστά την υπό όρους έγκριση του εν λόγω εμβολίου για ανθρώπους από 18 ετών και άνω. Πρόκειται για το τρίτο εμβόλιο που παίρνει το «πράσινο φως» από τον ΕΜΑ, μετά από εκείνα των Pfizer/ BioNTech και της Moderna.

