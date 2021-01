Μια φωτογραφία με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν αγκαλιά, ανάρτησε ο Μπαράκ Ομπάμα στο Twitter, στέλνοντάς του το δικό του μήνυμα.

«Συγχαρητήρια στον φίλο μου, τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Αυτή είναι η δική σου στιγμή» έγραψε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ καλωσορίζοντας τον 46ο πρόεδρο στα νέα του καθήκοντα.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz