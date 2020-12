Η Κομισιόν έδωσε την τελική έγκριση για το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech για τον κορωνοϊό.

Μετά το «πράσινο φως» που έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, συστήνοντας την υπό όρους έγκριση για ανθρώπους από 16 ετών και άνω, η Κομισιόν έδωσε και την τελική έγκριση για την κυκλοφορία του εμβολίου των Pfizer/ BioNTech στην ΕΕ.

«Μόλις εγκρίναμε το πρώτο εμβόλιο για τον κορωνοϊό! Μετά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, χορηγήσαμε άδεια υπό όρους για το εμβόλιο των BioNTech/ Pfizer. Οι ημέρες εμβολιασμού στην ΕΕ θα ξεκινήσουν σύντομα», ανέφερε σε ανάρτηση η Κομισιόν.

