Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech για τον κορωνοϊό.

Ο EMA συνέστησε την υπό όρους έγκριση κυκλοφορίας του εν λόγω εμβολίου. Το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και ΒioNTech είναι το πρώτο για τον κορωνοϊό που παίρνει «πράσινο φως» για την ΕΕ.

Ο Οργανισμός συστήνει την υπό όρους έγκριση του εμβολίου για ανθρώπους από 16 ετών και άνω. Πλέον, την οριστική έγκριση θα δώσει η Κομισιόν, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία. Αυτό θα γίνει έως το βράδυ, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.





«Είναι μία αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να παραδοθούν ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στους Ευρωπαίους. Ο ΕΜΑ μόλις εξέδωσε θετική επιστημονική γνώμη για το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech. Τώρα εμείς θα ενεργήσουμε γρήγορα. Αναμένω την απόφαση της Κομισιόν έως το βράδυ», έγραψε στο Τwitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

