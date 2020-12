Ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν έγινε ο τελευταίος από τους διάσημους που εμβολιάστηκαν κατά του κορωνοϊού.

Ο 81χρονος σταρ των ταινιών X-Men και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών απαθανάτισε τη στιγμή και ανάρτησε τη σχετική φωτογραφία του στον λογαριασμό του στο Twitter.

Δήλωσε μάλιστα ότι ένιωσε «ευφορία» που ήταν μεταξύ αυτών που εμβολιάστηκαν. Ο Βρετανός ηθοποιός εμβολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen Mary στο Λονδίνο.

«Αισθάνομαι πολύ τυχερός που έκανα το εμβόλιο. Δεν θα δίσταζα να το συστήσω σε κανέναν» ανέφερε ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που ζουν σε κέντρα φροντίδας είναι από τους πρώτους που έλαβαν το εμβόλιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc