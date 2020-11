Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον δήλωσε ότι περιμένει μία συγνώμη από την Κίνα, καθώς διπλωμάτης στο Πεκίνο ανάρτησε στο Twitter μία φωτογραφία, με Αυστραλό στρατιώτη να κρατά ένα μαχαίρι στο λαιμό ενός παιδιού από το Αφγανιστάν.

Το tweet, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Zhao Lijian, ήταν «απεχθές», δήλωσε ο Μόρισον σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα τη Δευτέρα. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός είπε ότι η εικόνα ήταν κατασεκυασμένη και ζήτησε από το Twitter να την αφαιρέσει.

Στο τελευταίο του tweet, ο Zhao είπε ότι «σοκαρίστηκε από τη δολοφονία Αφγανών πολιτών και κρατουμένων» από Αυστραλούς στρατιώτες. «Καταδικάζουμε έντονα τέτοιες πράξεις και ζητούμε να λογοδοτήσουν (οι υπεύθυνοι)», ανέφερε.

Η ανάρτηση δείχνει έναν στρατιώτη να στέκεται πάνω στην αυστραλιανή σημαία και να κρατάει ένα ματωμένο μαχαίρι στο λαιμό ενός παιδιού που κρατούσε ένα αρνί. Το πρόσωπο του παιδιού καλύπτεται με μπλε πανί. Το κείμενο κάτω από τη φωτογραφία ανέφερε «Μην φοβάστε, ερχόμαστε να σας φέρουμε ειρήνη!»

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D