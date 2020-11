Με ανακοίνωση του Έλληνα CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, γνωστοποιήθηκε ότι το εμβόλιο της φαρμακευτικής για τον κορωνοϊό παρέχει προστασία σε περισσότερους από εννέα στους δέκα.

«Η σημερινή είναι μία μεγάλη ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα», δηλώνει ο Αλβέρτος Μπουρλά, ο ελληνικής καταγωγής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, σε ανακοίνωσή του.

«Φθάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής στο πρόγραμμα ανάπτυξης του εμβολίου μας σε μία στιγμή κατά την οποία ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο, με τους ρυθμούς μόλυνσης να φθάνουν σε νέα ρεκόρ, τα νοσοκομεία να πλησιάζουν στον υπερκορεσμό και τις οικονομίες να αγωνίζονται για να επαναλειτουργήσουν».

Γεννημένος του 1961, ο Μπουρλά, απόγονος μιας παλαιάς εβραϊκής οικογένειας της Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος διδακτορικού στην βιοτεχνολογία της αναπαραγωγής από ΑΠΘ. Το 1993 άρχισε να εργάζεται στον τομέα της κτηνιατρικής φαρμακευτικής της Pfizer και ως τεχνικός διευθυντής για το τμήμα υγείας των ζώων της εταιρείας στην Ελλάδα.

Ανέλαβε διάφορους εκτελεστικούς ρόλους στην εταιρεία, ενώ από το 2019 βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας, ως Διευθύνων Σύμβουλος και τον Ιανουάριο του 2020 ανέλαβε χρέη εκτελεστικού προέδρου. Τον Απρίλιο του 2019 βραβεύτηκε ως «Διαπρεπής Έλληνας Ηγέτης» της παγκόσμιας φαρμακευτικής διαδικασίας, από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

.@USAmbPyatt presents @Pfizer CEO Albert Bourla with the @prixgaliengr award for Preeminent Greek leader of the global pharmaceutical industry. #Pfizer has been a leader in Corporate Social Responsibility and a model of positive US investment in Greece. pic.twitter.com/2fv1L5sH9i