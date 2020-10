Ένας άνδρας συνελήφθη στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, αφού μαχαίρωσε φρουρό στο γαλλικό προξενείο, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας συνελήφθη ενώ ο φρουρός τραυματίστηκε από την επίθεση.

Όπως αναφέρει το Sky News Arabia, ο φρουρός τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Νοσηλεύεται και η ζωή του δεν κινδυνεύει, είπε η Γαλλική Πρεσβεία.

Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι Σαουδάραβας πολίτης πρόσθεσε η πρεσβεία.

«Ο επιτιθέμενος συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας αμέσως μετά την επίθεση. Ο φρουρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η ζωή του δεν κινδυνεύει», αναφέρει δήλωση της πρεσβείας.

#Saudi citizen attacks French Consulate guard in Jeddah, Saudi Arabia. The man has been arrested by security forces. French Embassy asks diplomats and officials to remain vigilant and safe. pic.twitter.com/8s801wlaoN