Νέα φονική επίθεση με μαχαίρι στη Νίκαια της Γαλλίας. Ο δράστης αποκεφάλισε μία γυναίκα, δολοφόνησε ακόμα δύο πολίτες και τραυμάτισε αρκετούς κοντά στην εκκλησία του Notre Dame.

Τα τοπικά μέσα στη Γαλλία κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς, δύο γυναίκες και έναν άνδρα και πολλούς τραυματίες. Ο άντρας φέρεται να είναι ο φύλακας της εκκλησίας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ ο δράστης έχει ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο καθώς δέχτηκε πυρά αστυνομικών και στην συνέχεια συνελήφθη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» (Ο Θεός είναι μεγάλος) μέσα στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η στιγμή που εισβάλλει η αστυνομία μέσα στην εκκλησία του Notre Dame, λίγο μετά την επίθεση στις 9 πμ τοπική ώρα αναρτήθηκε στα social media ωστόσο λίγη ώρα μετά το βίντεο κατέβηκε.

Nice,France Death toll rises to 3. A woman was decapitated during the knife attack in French city of Nice by muslim..... pic.twitter.com/KSAsWsCQoA

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Κριστιάν Εστροζί, ο οποίος παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής, ήδη επικοινώνησε μαζί του ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Νίκαιας εκτίμησε ότι πρόκειται να τρομοκρατική επίθεση.

«13 ημέρες μετά τον SamuelPaty, η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να είναι ικανοποιημένη με τους νόμους της ειρήνης για την καταστροφή του ισλαμοφασισμού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια σύνδεση με τρομοκρατική επίθεση.

🔴 #Alert - A terrorist knife attack just took place in Notre-Dame Basilica in #Nice. At least two people reportedly killed one of whom would have been beheaded or slaughtered.



🙏 #SOSChrétiensdOrient learns the news with great sadness and invites you to pray for the victims. pic.twitter.com/nxUpXw2SAz