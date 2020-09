Ο Αλεξέι Ναβάλνι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Charite του Βερολίνου, μετά την πρόοδο που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του.

Το γερμανικό νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι ο Ναβάλνι πήρε εξιτήριο χθες, Τρίτη, μετά τη νοσηλεία του έπειτα από σοβαρή δηλητηρίαση. Ο σφοδρότερος επικριτής του Κρεμλίνου νοσηλευόταν από τις 22 Αυγούστου στο Charite, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Σιβηρίας στο οποίο είχε εισαχθεί αρχικά.

Η κατάσταση του ασθενούς βελτιώθηκε επαρκώς προκειμένου να πάρει εξιτήριο, ανέφερε η ανακοίνωση του Charite. Ο Ναβάλνι νοσηλεύθηκε 32 ημέρες στο νοσοκομείο του Βερολίνου, από τις οποίες τις 24 ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

