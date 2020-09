Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχή στην ανατολική Μεσόγειο, για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Η νέα τουρκική NAVTEX- που δεν συνδέεται με τη δραστηριότητα του Oruc Reis- αφορά περιοχή βόρεια της Κύπρου. Η Τουρκία δεσμεύει την εν λόγω περιοχή, για άσκηση με πραγματικά πυρά, από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η νέα NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

Άγκυρα: Να αποσύρει η Ελλάδα τα πλοία γύρω από το Oruc Reis



Νωρίτερα σήμερα, η Τουρκία κάλεσε την Ελλάδα να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της στην περιοχή γύρω από το Oruc Reis, αντιδρώντας στο κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωμεσογειακής διάσκεψης, που εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη στη χώρα μας και στην Κύπρο.

«Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.



Ο Ακσόι υποστήριξε ότι η Άγκυρα παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες με την Αθήνα χωρίς προϋπόθεσεις, ενώ συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή. Μάλιστα, τόνισε ότι η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.