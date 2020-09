Επιμένει το Κρεμλίνο στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη δηλητηρίου στον οργανισμό του Αλεξέι Ναβάλνι.

Μετά την ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης, ότι στο αίμα του Αλεξέι Ναβάλνι βρέθηκαν αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης είχε δηλητηριασθεί με νευροτοξικό παράγοντα από την ομάδα Novichok, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι πριν μεταφερθεί ο Ναβάλνι στην Γερμανία μια σειρά εξετάσεων που έγιναν στην Ρωσία, σύμφωνα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, έδειξαν ότι εκείνη την στιγμή δεν βρέθηκε καμία δηλητηριώδης ουσία στο οργανισμό του.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε πως «η Γενική εισαγγελία της Ρωσίας απευθύνθηκε επίσημα στην γερμανική πλευρά, υπολογίζοντας ότι θα της δοθεί επίσημη απάντηση» και πρόσθεσε ότι και οι Ρώσοι γιατροί «πρότειναν να ανταλλάξουν πληροφορίες, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απάντηση από τους Γερμανούς συναδέλφους τους».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι «οι εταίροι μας προτίμησαν για μια ακόμη φορά να προβούν σε δημόσιες ανακοινώσεις. Χωρίς να παρουσιάσουν έστω και ένα στοιχείο» προσθέτοντας ότι «όλα αυτά μετατρέπονται για μια ακόμη φορά σε εκστρατεία δυσφήμισης (κατά της Ρωσίας).

Εξηγήσεις ζητά και ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από τη Ρωσία εξηγήσεις για το τι συνέβη στον Αλεξέι Ναβάλνι και δεσμεύτηκε να εργαστεί για να διασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης.

«Είναι εξωφρενικό ότι χρησιμοποιήθηκε χημικό όπλο», δήλωσε ο Τζόνσον με tweet του. «Η ρωσική κυβέρνηση πρέπει τώρα να εξηγήσει τι συνέβη στον κ. Ναβάλνι - θα συνεργαστούμε με διεθνείς εταίρους για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done.