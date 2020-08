Ξεπερνούν τους 100 οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα, από εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού στον Λίβανο βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Η Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο, που παρέχουν τα επίσημα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες κάνουν λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς και 4.000 τραυματίες με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται συνεχώς.

«Ως εδώ, έχουν τραυματιστεί πάνω από 4.000 άνθρωποι και πάνω από 100 σκοτώθηκαν. Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις έρευνές τους και της επιχειρήσεις διάσωσης στις ζώνες που περιβάλλουν» το λιμάνι της πρωτεύουσας της χώρας, διευκρίνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Τζορτζ Κατάνεχ δήλωσε τηλεφωνικά σε λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια και ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Ο Κατάνεχ πρόσθεσε μιλώντας στο LBCI ότι η οργάνωση συντονίζεται με το υπουργείο Υγείας για να αποφασιστεί σε ποια νεκροτομεία θα πρέπει να μεταφέρονται οι άνθρωποι ανασύρονται νεκροί και πού θα διακομίζονται οι τραυματίες, διότι τα νοσοκομεία δυσκολεύονται πολύ να αντεπεξέλθουν μπροστά στην πλημμύρα τραυματιών, πολλοί από τους οποίους είναι σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο παραμένουν πολλοί εγκλωβισμένοι αλλά και αγνοούμενοι που εικάζεται πως είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Μεταξύ αυτών και πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο όταν ξέσπασε η πρώτη φωτιά. Από αυτές, 10 πυροσβέστες αγνοούνται.

Την ίδια ώρα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες σε μια θάλασσα από συντρίμμια μετά τις ισχυρές εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες το απόγευμα την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Παράλληλα εκφράζονται φόβοι ότι η απόλυτη καταστροφή στο λιμάνι θα προκαλέσει ελλείψεις σε βασικά προϊόντα λόγω της μη εκτέλεσης δρομολογίων.

Εκατόμβη νεκρών στη Βηρυτό

2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου στις αποθήκες

Ο ο πρωθυπουργός της χώρας Χασάν Ντιάμπ τόνισε χθες βράδυ ότι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, είχαν αφεθεί για «χρόνια» σε αποθήκη στο λιμάνι χωρίς να εφαρμόζεται κανένα μέτρο ασφαλείας, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

«Είναι απαράδεκτο το ότι φορτίο νιτρικού αμμωνίου, ποσότητα που εκτιμάται πως ανερχόταν σε 2.750 τόνους, βρισκόταν επί έξι χρόνια παρατημένο σε αποθήκη χωρίς μέτρα προφύλαξης», είπε ο Ντιάμπ ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας της χώρας, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες βράδυ.

«Δεν θα αναπαυθούμε προτού βρούμε τον υπεύθυνο για αυτό που έγινε ώστε να λογοδοτήσει» για την πολύνεκρη καταστροφή, δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Το Ανώτερο Συμβούλιο Άμυνας «συνιστά» στην κυβέρνηση να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για δύο εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανατεθεί σε επιτροπή ανώτατων αξιωματικών του στρατού να χειριστεί όλα τα ζητήματα «ασφαλείας» στη λιβανέζικη πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ανώτερου Συμβουλίου Άμυνας. Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα σήμερα.

Δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον, τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις ωστόσο πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Για «τεράστια καταστροφή» μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Μαγιαντίν ο επικεφαλής της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο, ο Τζορτζ Κετάνι.

Αναζητούν νεκρούς και ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια στη Βηρυτό

Μνήμες πολέμου

Ώρες μετά τις εκρήξεις, που σημειώθηκαν περί τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), συνέχιζε να καίει πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, γεμίζοντας πορτοκαλί καπνό τον ουρανό της Βηρυτού, ενώ ο ήχος των κινητήρων ελικοπτέρων του στρατού και των σειρήνων των ασθενοφόρων συνεχιζόταν σχεδόν ασταμάτητα.

Στους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, η καταστροφή ανακάλεσε τις μνήμες του εμφυλίου πολέμου (1975-1990) και των επακόλουθών του, όταν η πόλη βίωνε σφοδρούς βομβαρδισμούς, εκρήξεις αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά, ισραηλινές επιδρομές.

Ορισμένοι κάτοικοι νόμισαν ότι είχε γίνει σεισμός. Σεισμολόγοι του USGS χαρακτήρισαν την ισχυρότερη έκρηξη ισοδύναμη με σεισμό 3,3 βαθμών.

Εικόνες χάους στην Βηρυτό

Τα σενάρια εμπλοκής της Χεζμπολάχ

Η καταστροφή στη Βηρυτό σημειώθηκε τρεις ημέρες προτού δικαστήριο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ εκδώσει την ετυμηγορία του στη δίκη τεσσάρων υπόπτων, που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, για τη βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο τότε πρωθυπουργός Ράφικ αλ Χαρίρι και άλλοι 21 άνθρωποι το 2005.

#PrayForLebanon

#Israel

An estimated 2,750 tons of the explosive ammonium nitrate had been stored at a warehouse in Beirut for six years. Bomb blast by explosion of ammonium nitrate pic.twitter.com/v4BXIVL5LD — Pallavi (@PallaviSresth15) August 5, 2020

Η επίθεση εκείνη είχε γίνει σε περιοχή που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Βηρυτού.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε πόλεμο με τον Λίβανο, δεν έχει καμία σχέση με την καταστροφή και πρόσθεσαν ότι η χώρα τους είναι έτοιμη να προσφέρει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια.

Τη βοήθειά τους προσέφεραν επίσης το Ιράν, που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ, και η Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που ανταγωνίζονται για επιρροή στον Λίβανο και στην περιοχή, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Έκρηξη στη Βηρυτό

Για βόμβα μιλάει ο Τραμπ - Αντίθετοι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε χθες Τρίτη στον Λευκό Οίκο, που ήταν κυρίως αφιερωμένη στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτή επίθεση» τις εκρήξεις στη Βηρυτό, μιλώντας περί έκρηξης «μιας βόμβας κάποιου είδους» επικαλούμενος αξιωματούχους, ειδικούς και στρατηγούς.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στον Λίβανο», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε. Μοιάζει με φρικτή επίθεση».

Ωστόσο, δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, σημείωσαν πως τα πρώτα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με την εκτίμηση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα πως επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Νεκροί και τραυματίες στη Βηρυτό μετά την έκρηξη

Διεθνής βοήθεια

Αρκετές χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στην πληγείσα Βηρυτό.

«Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you.



Greece stands ready to provide any assistance needed. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 4, 2020

Ανάλογη ανάρτηση και από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

#Greece🇬🇷 stands ready to assist with all available means #Lebanon🇱🇧 authorities in addressing consequences of the deadly explosion in #Beirut - We closely follow the situation and @GSCP_GR has already contacted EU DG Echo @eu_echo expressing readiness — Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) August 4, 2020

Η κυβέρνηση της Γαλλίας, επίσης, θα στείλει στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και «πολλούς τόνους υγειονομικού υλικού» στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου. γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μέσω Twitter.

«Εντατικολόγοι θα μεταβούν επίσης στη Βηρυτό το ταχύτερο δυνατόν για να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Η Γαλλία ήδη άρχισε» να στέλνει γιατρούς, πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Ο πρόεδρος Μακρόν διαβεβαίωσε χθες βράδυ τον Λιβανέζο ομόλογό του Μισέλ Αούν ότι η Γαλλία θα προσφέρει υποστήριξη στη χώρα του και θα στείλει «μέλη σωστικών συνεργείων και μέσα» στη Βηρυτό.

Nous déployons au Liban un détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériel sanitaire. Des urgentistes vont également rejoindre Beyrouth au plus vite pour renforcer les hôpitaux. La France est déjà engagée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

Κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης τους, εξέφρασε «την υποστήριξη του ιδίου και της Γαλλίας στον λιβανέζικο λαό», ανέφερε το Ελιζέ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες βράδυ. Είναι καθ' οδόν σωστικά συνεργεία και μέσα προς τον Λίβανο, πρόσθεσε η προεδρία της Γαλλίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Νωρίτερα χθες, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «αδελφική αλληλεγγύη» της χώρας του στους Λιβανέζους μετά την καταστροφή, διαβεβαιώνοντας πως «η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου. Πάντα», σε μήνυμά του, συνταγμένο στα γαλλικά και στα αραβικά, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Παράλληλα, και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέφρασε τη βούλησή του να βοηθήσει τον Λίβανο.

«Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη Βηρυτό απόψε συγκλονίζουν», ανέφερε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, διαβεβαιώνοντας ότι οι «όλες σκέψεις του και οι προσευχές του» αφορούν τα θύματα της καταστροφής.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να προσφέρει την υποστήριξή του με όλους τους πιθανούς τρόπους», και «στους Βρετανούς υπηκόους που είναι μεταξύ των πληγέντων», πρόσθεσε.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 4, 2020

Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Ντόμινικ Ράαμπ, εξέφρασε από την πλευρά του την «αλληλεγγύη» του ΗΒ στον λαό του Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας επίσης ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη «να προσφέρει τη βοήθεια και την υποστήριξή της» στη Βηρυτό και «στους βρετανούς υπηκόους» στη χώρα αυτή. Εκπρόσωπος των υπηρεσιών του ανέφερε πως «μικρός αριθμός» των υπαλλήλων της πρεσβείας της Βρετανίας τραυματίστηκε και δέχθηκε ιατρικές περιποιήσεις, πάντως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου μέλους της βρετανικής διπλωματικής αποστολής.

«Πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται γρήγορα και την παρακολουθούμε από κοντά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Foreign Office και συμπλήρωσε πως «είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε προξενική συνδρομή σε Βρετανούς υπηκόους που επλήγησαν» με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα νοσοκομεία της Βηρυτού είχαν κορεστεί χθες βράδυ από την πλημμύρα των τραυματιών που διακομίστηκαν σε αυτά μετά τις εκρήξεις, οι οποίες συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Λιβάνου χθες περί τις 18:00 (τοπική ώρα).

Με πληροφορίες του Reuters/ΑΠΕ/AFP