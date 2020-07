Βιβλία από φιλοδημοκρατικούς συγγραφείς αφαιρέθηκαν από τις δημόσιες βιβλιοθήκες στο Χονγκ Κονγκ μετά τον αμφιλεγόμενο νέο νόμο περί ασφάλειας.

Τα έργα θα επανεξεταστούν για να διαπιστωθεί εάν παραβιάζουν τον νέο νόμο, ανέφερε η αρχή που διαχειρίζεται τις βιβλιοθήκες.

Η νέα νομοθεσία ωστόσο, στοχεύει στην απόσχιση, την ανατροπή και την τρομοκρατία με ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Οι επικριτές, από την πλευρά τους, λένε ότι η νομοθεσία αυτή διαβρώνει τις ελευθερίες στο έδαφος του Χονγκ Κονγκ ως ημιαυτόνομη περιοχή της Κίνας. Το Πεκίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Η κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ παραδόθηκε στην Κίνα από τη Βρετανία το 1997 και ορισμένα δικαιώματα έπρεπε να διασφαλιστούν για τουλάχιστον 50 χρόνια στο πλαίσιο της συμφωνίας «μία χώρα, δύο συστήματα».

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί ασφάλειας όμως, την Τρίτη, κορυφαίοι ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας παραιτήθηκαν από τους ρόλους τους.

Πλέον, τουλάχιστον εννέα βιβλία δεν είναι διαθέσιμα ή επισημαίνονται ως συγγράμματα «υπό εξέταση», σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post.

Τα υπό εξέταση βιβλία περιλαμβάνουν εκδόσεις που έχουν συγγράψει ή έχουν συμμετάσχει στη συγγραφή τους, ο Joshua Wong, ένας διακεκριμένος ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας και η πολιτικός και νομοθέτης υπέρ της δημοκρατίας, Tanya Chan.

Το Σάββατο, ο Wong έγραψε στο Twitter ότι ο νέος νόμος «επιβάλλει ένα καθεστώς λογοκρισίας στην ηπειρωτική χώρα» του Χονγκ Κονγκ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «ένα βήμα μακριά από την πραγματική απαγόρευση βιβλίων».

Το Πεκίνο απέρριψε την κριτική που ασκείται στο νέο νόμο, αναφέροντας ότι είναι απαραίτητο να σταματήσουν οι μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που παρατηρήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ το 2019, οι οποίες κατά καιρούς οδήγησαν σε πολύ βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.



Τη ίδια ώρα απορρίπτει και τις καταγγελίες του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων δυτικών εθνών ότι παραβιάζει τις εγγυήσεις περί προστασίας των μοναδικών ελευθεριών του Χονγκ Κονγκ ως παρέμβαση στις εσωτερικές του υποθέσεις.

1/ More than just punitive measures, the national security law also imposes a mainland-style censorship regime upon this international financial city. Although my books are published years before Hong Kong's anti-extradition movement, they are now prone to book censorship. https://t.co/2fbyvtcH95