Ιράν: Κλειστά ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις για την διέλευση πλοίων

Στο Ιράν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίζονται ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει «επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση» λόγω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του IRGC ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν πράξεις πειρατείας και θαλάσσιων ληστειών υπό το πρόσχημα ενός λεγόμενου αποκλεισμού».

«Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του, και αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός βρίσκεται πλέον υπό αυστηρή διαχείριση και έλεγχο από τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε η δήλωση που επικαλέστηκε ο ιρανικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός IRIB.

«Μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστήσουν την πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που ταξιδεύουν από το Ιράν προς τους προορισμούς τους και αντίστροφα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει υπό αυστηρό έλεγχο και στην προηγούμενη κατάστασή της», πρόσθεσε.

Μια νηοπομπή πετρελαιοφόρων εθεάθη νωρίτερα σήμερα να αναχωρεί από τον Κόλπο και να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η νηοπομπή αποτελούνταν από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγραερίου και από δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, ενώ περισσότερα δεξαμενόπλοια ακολουθούσαν από τον Κόλπο, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Οι προϋποθέσεις

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, εξέδωσε δήλωση στην οποία περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση στα Στενά, όπως την αντιλαμβάνεται το Ιράν.

«Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί ένα νέο ναυτιλιακό καθεστώς για τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.

Σύμφωνα με το νέο αυτό σύστημα, μόνο εμπορικά πλοία που διαθέτουν άδεια από το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιτρέπεται να πλέουν μέσω καθορισμένων διαδρομών, αφού καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη. Ολοκλήρωσε με μια προειδοποίηση: «Εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να δημιουργήσουν οποιαδήποτε αναστάτωση για τα ιρανικά πλοία, αυτή η κατάσταση μπορεί εύκολα να αλλάξει».

Μέχρι στγμής αρκετά αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα από την ιρανική πλευρά. Το Ιράν δεν είναι ικανοποιημένο με τον αμερικανικό αποκλεισμό και κάνει λόγο για διόδια και τέλη διέλευσης στα Στενά.

Από διάφορες οπτικές γωνίες, το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αυτό το στρατηγικά σημαντικό πέρασμα προς όφελός του στο πλαίσιο της περιφερειακής ασφάλειας, στην αγορά ενέργειας και ίσως ως το σημαντικότερο ατού σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Διεθνή / Η Ρις Γουίδερσπουν λέει ότι είναι ώρα οι γυναίκες να μάθουν AI

Η Ρις Γουίδερσπουν κάλεσε δημόσια τις γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι είναι ώρα να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της και να μη μείνουν πίσω. Η τοποθέτησή της έρχεται ενώ και άλλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Σάντρα Μπούλοκ, μιλούν πιο ανοιχτά για μια πιο πρακτική σχέση με το AI.
