ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Super Mario: Ο πατέρας του άνδρα που ενέπνευσε τον χαρακτήρα ονομαζόταν Luigi

Ο Mario Segale, ήταν ο ιδιοκτήτης του κτιρίου που νοίκιαζε η Nintendo τη δεκαετία του 1980 και η εταιρεία εμπνεύστηκε από το όνομά του για τον χαρακτήρα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Super Mario / IMDB
Ο επιχειρηματίας που ενέπνευσε τη Nintendo να δώσει το όνομα «Mario» στον διάσημο χαρακτήρα της, δεν είχε αδελφό με το όνομα Luigi, όπως συμβαίνει στο γνωστό βιντεοπαιχνίδι.

Ωστόσο, νέα ιστορική έρευνα δείχνει ότι η εταιρεία χωρίς να το γνωρίζει, χρησιμοποίησε το όνομα «Luigi», που ανήκει σε πραγματικό συγγενή του.

Η ερευνήτρια γενεαλογίας Elisabeth Zetland από την πλατφόρμα MyHeritage εντόπισε ότι ο πατέρας του πραγματικού Mario, Luigi Segale, είχε μεταναστεύσει από την Ιταλία στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όπως σημείωσε, η σύνδεση αυτή φαίνεται να είναι συμπτωματική, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την ιστορία της Nintendo.


Από τον Mario Segale στη Nintendo

Ο Mario Segale, επιχειρηματίας από την Ουάσινγκτον, ήταν ο ιδιοκτήτης του κτιρίου που νοίκιαζε η Nintendo τη δεκαετία του 1980.

Σύμφωνα με γνωστές αφηγήσεις, η εταιρεία εμπνεύστηκε από το όνομά του για τον χαρακτήρα Super Mario, ο οποίος στη συνέχεια έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα βιντεοπαιχνίδια.

Η προέλευση του ονόματος «Luigi» του αδελφού του χαρακτήρα παραμένει λιγότερο ξεκάθαρη, με αναφορές είτε σε ιταλικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν ως έμπνευση είτε σε επιχειρήσεις κοντά στα γραφεία της Nintendo στις ΗΠΑ.

Η έρευνα της Zetland αποκαλύπτει ότι ο Luigi Maria Segale γεννήθηκε το 1886 στην Ιταλία και μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1909 μαζί με τον αδελφό του. Υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα εργάστηκε ως αγρότης στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Η οικογένεια κατάφερε σταδιακά να σταθεροποιηθεί οικονομικά, χτίζοντας μια ζωή που αντικατοπτρίζει την εμπειρία πολλών Ιταλών μεταναστών εκείνης της εποχής.

Ο γιος του, Mario Segale, μεγάλωσε στις ΗΠΑ και αργότερα ασχολήθηκε με τις κατασκευές και τα ακίνητα. Παρότι έγινε γνωστός ως η έμπνευση πίσω από τον Mario της Nintendo, ο ίδιος απέφευγε τη δημοσιότητα και δεν επιδίωξε τη σύνδεση με τον χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

