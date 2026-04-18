Κτηνοτρόφος αποφάσισε να εκτρέφει «άσχημες» αγελάδες για να αποτρέπει τους TikTokers

Ο κτηνοτρόφος Άλεξ Μπερτς θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές ταλαιπωρούν τα ζώα

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένας κτηνοτρόφος στη Βρετανία δεσμεύτηκε να κάνει τα βοοειδή της φυλής Highland λιγότερο φωτογενή, διασταυρώνοντάς τα με άσχημες αγελάδες, προκειμένου να αποτρέψει τους τουρίστες του TikTok από το να τα αγκαλιάζουν.

Ο Άλεξ Μπερτς είπε ότι είχε παρατηρήσει μια ανησυχητική αύξηση των influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δημιουργούν βίντεο που γίνονται viral με πρωταγωνιστές το κοπάδι του στα βουνά του Baslow Edge στο Peak District, στο Derbyshire.

Οι αγελάδες, που συχνά περιγράφονται ως «φουντωτές» λόγω της πυκνής φράντζας και του ατίθασου τριχώματός τους, δέχονται τακτικά την επίσκεψη τουριστών που προσελκύονται στην περιοχή αφού έχουν δει τα ζώα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπερτς, 39 ετών, είπε ότι τα ζώα «δεν βρίσκουν καθόλου ησυχία», προσθέτοντας ότι είχε δει ακόμη και έναν δάσκαλο γιόγκα να κάνει κατακόρυφο δίπλα στις αγελάδες για ένα εκπαιδευτικό βίντεο.

Επίσης, χρειάστηκε να παρέμβει όταν το κοπάδι «στριμώχτηκε» κατά το ηλιοβασίλεμα από έως και 30 άτομα που χρησιμοποιούσαν φλας για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα.

Συχνά βλέπει κανείς ανθρώπους να τραβούν selfie ενώ αγκαλιάζουν ή χαϊδεύουν τις αγελάδες, με μερικά ζώα να υποβάλλονται ακόμη και σε τράβηγμα της ουράς τους σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί «καλό περιεχόμενο για το διαδίκτυο».

Τώρα ο Μπερτς λέει ότι θα εξαλείψει την όμορφη εμφάνισή τους διασταυρώνοντας τις αγελάδες Highland με τις πιο απλές λευκές αγελάδες της φυλής Shorthorn.

Λιγότερο φωτογενείς αγελάδες, πιο ευτυχισμένες αγελάδες

«Θέλουμε να τις κάνουμε λιγότερο φωτογενείς», είπε. «Αν ήταν στο χέρι μου, θα απαγόρευα την είσοδο στον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν θα φύγει, οπότε πρέπει να αφαιρέσω αυτό που τους προσελκύει στα ζώα».

Περιέγραψε τη λευκή αγελάδα ως «μια καλή, ανθεκτική αγελάδα», προσθέτοντας ότι «δεν είναι φωτογενείς και δεν έχουν κέρατα». Είπε ότι η διαδικασία εξάλειψης των πιο ελκυστικών χαρακτηριστικών των αγελάδων Highland θα διαρκέσει περίπου έξι χρόνια.

Ο αγρότης πρόσθεσε: «Δεν είναι ιδανικό. Ο παππούς μου θέλει ακόμα να έχω τα βοοειδή Highland, τα οποία εκτρέφουμε για το κρέας τους. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι».

Η Αρχή του Εθνικού Πάρκου Peak District έχει συμβουλεύσει να αποφεύγεται η «τρέλα του TikTok» με τις αγκαλιές στις αγελάδες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να ποδοπατήσουν τον κόσμο, να του ορμήξουν ή να του επιτεθούν, ειδικά όταν οι αγελάδες έχουν μοσχάρια.

Η οικογένεια του Μπερτς αγόρασε το αγρόκτημά της κοντά στο Baslow Edge το 1921, ενώ ο παππούς του, Ντέιβιντ Θορπ, εισήγαγε την φυλή βοοειδών Highland στην περιοχή τη δεκαετία του 1970.

Πριν από επτά χρόνια, το κοπάδι των ενήλικων ζώων αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το κτήμα, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αρχή Υγείας και Ασφάλειας. Ένας επισκέπτης κατηγόρησε μία από τις αγελάδες Highland ότι «επιτέθηκε» στο σκύλο του, ενώ η αγελάδα προφανώς προστάτευε τα μοσχαράκια της.

Ωστόσο, επιτράπηκε στον Μπερτς να κρατήσει τα τις αγελάδες στην έκταση 300 στρεμμάτων. Εξακολουθεί να ανησυχεί ότι αν κάποιος επισκέπτης της περιοχής τραυματιστεί από μία από τις 16 αγελάδες του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη.

Δήλωσε ότι, «οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι αυτά δεν είναι εξημερωμένα ζώα. Είναι εξαιρετικά απρόβλεπτα πλάσματα. Προσπαθώ να μην πλησιάζω καθόλου κοντά τους, δεν είμαι ηλίθιος. Είναι σαν γαϊδούρια, μπορούν να κλωτσήσουν δυνατά. Αν εκνευρίσεις μία, θα το μετανιώσεις – δεν θα καταφέρεις ποτέ να την ξεπεράσεις σε ταχύτητα».

Η τρέλα του TikTok

Τα βοοειδή της φυλής Highland άρχισαν να εμφανίζονται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από τέσσερα χρόνια. Σήμερα είναι δημοφιλή στην πλατφόρμα TikTok, όπου βίντεο – στα οποία συχνά εμφανίζονται «influencers» να ταΐζουν, να χαϊδεύουν, να αγκαλιάζουν και να φροντίζουν τις αγελάδες – έχουν προσελκύσει χιλιάδες ακόλουθους.

Ο κτηνοτρόφος ανέφερε μερικά από τα βίντεο στο TikTok, ισχυριζόμενος ότι ενθάρρυναν τους ανθρώπους να ταλαιπωρούν τα ζώα. Είπε ότι κανένα δεν είχε αφαιρεθεί. Έχει επίσης δημοσιεύσει εκκλήσεις στο Facebook για να εξηγήσει τους κινδύνους της προσέγγισης των αγελάδων.

«Αυτά τα βίντεο μπορούν να προσελκύσουν τους λάθος ανθρώπους», συνέχισε. «Ξέρω ότι όλα αυτά είναι πλέον μέρος της ζωής, αλλά οι άνθρωποι βγάζουν και χρήματα από αυτό. Για μένα δεν είναι δουλειά».

Έχει ανακαλύψει πλαστικές σακούλες γεμάτες καρότα και απορρίμματα τροφίμων που οι τουρίστες έχουν χρησιμοποιήσει για να ταΐσουν τα ζώα.

«Είναι περίεργο, γιατί στην πραγματικότητα δεν τρώνε καρότα», είπε. «Όταν είδα τη γυναίκα να κάνει κατακόρυφο πάνω σε ένα χαλί μπροστά από τις αγελάδες, της είπα: «Τι κάνεις;» Μου απάντησε: «Σε παρακαλώ, μην φωνάζεις, γυρίζω ένα βίντεο γιόγκα.» Είναι γελοίο».

«Σε άλλη περίπτωση, είδα έναν πατέρα να βάζει τον γιο του στην πλάτη μιας αγελάδας, η οποία στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας», ανέφερε ο Μπερτς.

Ένας εκπρόσωπος της διοίκησης του πάρκου δήλωσε: «Η Διοίκηση του Εθνικού Πάρκου Peak District προειδοποιεί να μην πλησιάζετε, να μην ταΐζετε ή να μην βγάζετε selfie με αγελάδες. Η αγκαλιά με αγελάδες – η νέα μόδα που παρατηρείται πρόσφατα στο TikTok – πρέπει να αποφεύγεται, καθώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω του κινδύνου να σας ποδοπατήσουν, να σας ορμήξουν ή να σας επιτεθούν, ειδικά όταν οι αγελάδες έχουν μοσχάρια».

Τον Μάρτιο, αγελάδες της φυλής Highland απομακρύνθηκαν από το φυσικό καταφύγιο Hothfield Heathlands, στο Ashford του Kent, αφού ταράχτηκαν από την ανεπιθύμητη προσοχή που δέχονταν από τους επισκέπτες, μετά τη διάδοση ενός βίντεο στο TikTok στο οποίο μια αγελάδα δέχεται χάδια.

Με πληροφορίες από Telegraph

