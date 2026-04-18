Ιταλία: Καθώς η επιρροή της Μελόνι εξασθενεί, η προοδευτική Σίλβια Σάλις κερδίζει έδαφος στη Γένοβα

«Αντιμέτωπη με ένα αίτημα ενότητας, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το σκεφτόμουν καν», ανέφερε η Σάλις για την πιθανότητα συμμετοχής σε εθνικές εκλογές

The LiFO team
Η Σίλβια Σάλις σε αγώνα. Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Ήταν ένας ταραχώδης μήνας για την ιταλική πολιτική σκηνή, με την επιρροή της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να φθίνει τον τελευταίο καιρό.

Το αποτυχημένο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος έσπασε την αύρα ανίκητου της Μελόνι, προκαλώντας παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών και αναγκάζοντάς την να αγωνίζεται να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της.

Ταυτόχρονα, η κάποτε ιδιαίτερη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει φθαρεί, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος την επέπληξε δημοσίως αυτή την εβδομάδα επειδή επέκρινε την επίθεσή του εναντίον του Πάπα Λέοντα και επειδή δεν υποστήριξε τον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

Καθώς το δράμα εξελισσόταν στη Ρώμη, μια πολύ διαφορετική σκηνή διαμορφωνόταν στη βόρεια ιταλική πόλη της Γένοβας. Πάνω από 20.000 άνθρωποι γέμισαν την κεντρική Piazza Matteotti το περασμένο Σαββατοκύριακο για μια δωρεάν συναυλία της βραβευμένης techno DJ Σάρλοτ ντε Βίτε.

Ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό πάρτι. Μαζί με τη Ντε Βίτε χόρευε στη σκηνή η δήμαρχος της Γένοβας, Σίλβια Σάλις. Η Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία, θεωρείται ευρέως ως πιθανή αντίπαλος της Μελόνι στις επόμενες εκλογές. Βίντεο από την εκδήλωση κυκλοφόρησαν γρήγορα στο διαδίκτυο, ενισχύοντας την προβολή της Σάλις.

«Αποτελεί μια ανάσα φρέσκου αέρα», δήλωσε η Τζούλια Μπιάνκι, σύμβουλος επιχειρήσεων από τη Γένοβα. «Είναι ιδιαίτερα αγαπητή επειδή έφερε μια νεανική ενέργεια σε μια νυσταγμένη και γηρασμένη δημογραφικά πόλη».

Το αντίπαλο δέος της Μελόνι, η Σίλβια Σάλις

Η Σάλις, 40 ετών, εξελέγη δήμαρχος της Γένοβας πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη για την αντιπολίτευση στην πόλη, η οποία προηγουμένως βρισκόταν υπό δεξιά διακυβέρνηση για οκτώ χρόνια. Προοδευτική και χωρίς κομματική σύνδεση, κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην Ολυμπιακή Επιτροπή της Ιταλίας πριν της ζητηθεί να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος από μια συμμαχία αριστερών και κεντρώων δυνάμεων. Η επιτυχία της την τοποθέτησε αμέσως ως πιθανή ενοποιητική δύναμη σε εθνικό επίπεδο.

Αν και η αντιπολίτευση έχει αναζωογονηθεί από την ήττα της Μελόνι στο δημοψήφισμα, την οποία πολλοί είδαν ως ευρεία απόρριψη της κυβέρνησής της, παραμένει κατακερματισμένη και δεν έχει σαφή ηγέτη που να μπορεί να αντιμετωπίσει με αξιοπιστία την πρωθυπουργό στις επόμενες εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν πριν από τον Οκτώβριο του 2027.

Η Έλι Σλάιν, ηγέτιδα του Δημοκρατικού Κόμματος, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, και ο Τζουζέπε Κόντε, πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του Κινήματος των Πέντε Αστέρων, αναμένεται να αναμετρηθούν στις προκριματικές εκλογές, μόλις η συμμαχία καταλήξει σε συμφωνία για το πρόγραμμά της.

Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστικός στους Ιταλούς ψηφοφόρους ως πιθανός πρωθυπουργός.

Η Σάλις, η οποία έχει συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε υποσχεθεί να ολοκληρώσει τη θητεία της ως δήμαρχος, αλλά σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Bloomberg φάνηκε ανοιχτή στο ενδεχόμενο να μπει στην πολιτική αρένα.

«Είναι σαφές ότι δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτή την εθνική προσοχή, δεν μπορώ να αποφύγω τις ερωτήσεις. Είναι ενδιαφέρον, με κολακεύει», είπε. Αν και δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία προκριματική εκλογή, θα σκεφτόταν να ηγηθεί της αντιπολίτευσης αν της ζητηθεί. «Αντιμέτωπη με ένα αίτημα ενότητας, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το σκεφτόμουν καν. Αυτό θα ήταν ψέμα».

Η πολιτική δραστηριότητα της Σάλις

Το techno πάρτι με την techno DJ Σάρλοτ ντε Βίτε δεν διοργανώθηκε τυχαία. Ο δήμος της Γένοβας ανέλαβε το κόστος, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Σάλις να αξιοποιεί τον δημόσιο χώρο για δωρεάν εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της αστικής αναγέννησης, ειδικά για τους νεότερους κατοίκους. Το πάρτι είχε επίσης συμβολικό χαρακτήρα, δείχνοντας αντίσταση στο «αντι-rave» διάταγμα της Μελόνι, το οποίο επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις παράνομες συγκεντρώσεις, σε έναν από τους πρώτους νόμους που ψήφισε η κυβέρνησή της μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Οκτώβριο του 2022.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της ως δήμαρχος, οι άλλες προτεραιότητες της Σάλις περιλαμβάνουν την αναζωογόνηση της οικονομίας της κάποτε ισχυρής θαλάσσιας δημοκρατίας, τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η Σάλις «ανέβασε» το προφίλ της μέσω της συμμετοχής της στις διαμαρτυρίες το περασμένο φθινόπωρο κατά του πολέμου στη Γάζα και υποστηρίζοντας τους λιμενεργάτες που μπλόκαραν αποστολές όπλων με προορισμό το Ισραήλ.

«Απλώς έβαλε τον εαυτό της εκεί έξω, σε έντονη αντίθεση με τη Μελόνι, η οποία ποτέ δεν εξέφρασε θέση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση», είπε η Μπιάνκι. «Την βρίσκω πραγματικά αναζωογονητική και πολλά υποσχόμενη».

Ο Νταβίντε Γκιλιόνε, δημοσιογράφος από τη Γένοβα, δήλωσε ότι η Σάλις έχει μεγάλη απήχηση κυρίως επειδή δίνει προτεραιότητα στους νέους. «Η Γένοβα είναι μια πόλη με έναν από τους πιο γηραιούς πληθυσμούς στην Ευρώπη και οι προηγούμενες διοικήσεις έχουν κατηγορηθεί ότι αγνοούσαν τους νέους».

«Είναι νέα, είναι δυναμική», είπε ο Γκιλιόνε. «Δεν προέρχεται από πολιτικό περιβάλλον, αλλά είναι εξαιρετική στο επικοινωνιακό κομμάτι και χρησιμοποιεί καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η Σάλις χαίρει θαυμασμού επίσης για τον τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί σεξιστικά σχόλια και κριτική, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με το χορό της φορώντας τακούνια Manolo Blahnik, στα οποία απάντησε λέγοντας ότι υποστηρίζει αριστερές αξίες, αλλά απλώς θέλει να ντύνεται καλά.

Ο Μπιάνκι είπε ότι το να στοχεύουν τη Σάλις για τα παπούτσια της ήταν σαφώς ένα σημάδι απελπισίας από εκείνους που προσπαθούν να επισκιάσουν το ανερχόμενο αστέρι της. «Φοράει ένα ζευγάρι Blahniks – αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν; Πόσο αξιολύπητο».

Με πληροφορίες από Guardian

