Αεροπορική φέρνει τριώροφες κουκέτες στην economy για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

Οι επιβάτες θα μπορούν να κλείνουν εκ των προτέρων τετράωρη χρήση ενός από τους έξι διαθέσιμους χώρους ύπνου

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΝΟΣ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΚΟΥΚΕΤΑ
Φωτ.: Air New Zeland
Η αεροπορική εταιρεία Air New Zealand θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο να προσφέρει σε επιβάτες οικονομικής θέσης τη δυνατότητα να κλείνουν χώρο ύπνου μέσα στο αεροσκάφος, με επιπλέον χρέωση.

Πρόκειται για τα λεγόμενα Skynest pods, κουκέτες διαμορφωμένες σε τριπλές σειρές, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε νέα αεροσκάφη Boeing 787-9 Dreamliner. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη, μεταξύ άλλων, στη διαδρομή Όκλαντ–Νέα Υόρκη, διάρκειας έως και 18 ωρών.

Οι επιβάτες θα μπορούν να κλείνουν εκ των προτέρων τετράωρη χρήση ενός από τους έξι διαθέσιμους χώρους ύπνου. Το κόστος ξεκινά από 495 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (περίπου 260 ευρώ) και προστίθεται στην τιμή του εισιτηρίου.

Οι κουκέτες διαθέτουν κουρτίνες για ιδιωτικότητα, αλλά οι επιβάτες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει θέσει συγκεκριμένους κανόνες: απαγορεύεται το φαγητό εντός των pods, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε παιδιά ή δεύτερο άτομο, ενώ οι επιβάτες πρέπει να φορούν ειδικές κάλτσες και να αποφεύγουν έντονα αρώματα.

Η κάθε θέση έχει μήκος αντίστοιχο ενός κανονικού κρεβατιού, αλλά δεν επιτρέπει στον επιβάτη να καθίσει όρθιος. Η πρόσβαση γίνεται σκύβοντας ή σέρνοντας το σώμα στον χώρο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι επιβάτες οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας, ακόμη και πάνω από την κουβέρτα.

Μετά το πέρας του τετράωρου, οι επιβάτες ειδοποιούνται από το πλήρωμα καμπίνας ή μέσω μίας αλλαγής στον φωτισμό.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που προσφέρεται πλήρως ξαπλωτή θέση σε επιβάτες οικονομικής κατηγορίας, καθώς μέχρι σήμερα τέτοιες επιλογές περιορίζονται σε business και first class.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία εντάσσεται στη στρατηγική των αεροπορικών εταιρειών να προσθέτουν επιπλέον υπηρεσίες με χρέωση στους επιβάτες economy. Η Air New Zealand είχε παρουσιάσει το σχέδιο ήδη από το 2020.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος των καυσίμων έχει αυξηθεί δραστικά, κάτι που έχει οδηγήσει την εταιρεία σε αυξήσεις τιμών και αλλαγές στο δίκτυο πτήσεων.

Παρά τη δυνατότητα ύπνου, η εμπειρία δεν αναμένεται να είναι πλήρως απομονωμένη, καθώς οι επιβάτες θα βρίσκονται αρκετά κοντά μεταξύ τους, με την εταιρεία να σημειώνει ότι παρέχονται ωτοασπίδες για τον θόρυβο.

Με πληροφορίες από CBS News

