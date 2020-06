Οι διοργανωτές της πρώτης προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ υποσχέθηκαν τεράστια πλήθη στην Τάλσα της Οκλαχόμα, το Σάββατο, αλλά απέτυχαν. Εκατοντάδες έφηβοι χρήστες TikTok και οπαδοί της K-pop, λένε ότι είναι τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνοι χάρη σε ένα challenge που ήθελε να «χαλάσει» τα σχέδια του προέδρου.

Ο Ντόναλντ, Τραμπ στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση εδώ και μήνες που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο στην Τάλσα, καταφέρθηκε εναντίον των διαδηλωτών κατά του ρατσισμού και υπερασπίστηκε τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, σε μια αίθουσα που τελικά δεν κατάφερε να γεμίσει και ενώ οι φωτογραφίες με τα άδεια καθίσματα είxαν αρχίσει ήδη να γίνονται μαζικά share στα social media.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προβλέψει ότι η πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση έπειτα από μήνες θα είναι επική, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι αποθάρρυναν τους υποστηρικτές του να παρευρεθούν και επικαλέστηκε την άσχημη συμπεριφορά διαδηλωτών έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης, όμως δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο γεγονός ότι πολλές από τις 19.000 θέσεις του BOK Center ήταν άδειες.

A TikTok movement is a big reason why Pres. Trump’s Tulsa rally had a smaller crowd than expected: pic.twitter.com/TloqhaXbxO — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 21, 2020

Ο Tραμπ προσπάθησε να εκμεταλλευθεί αυτή τη συγκέντρωση για να δώσει ώθηση στην προεκλογική του εκστρατεία, μετά τα πυρά που δέχθηκε για τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού και την αντίδρασή του στον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις.

Αν και η προεκλογική ομάδα του Τραμπ είχε ανακοινώσει πριν τη συγκέντρωση ότι η ζήτηση ξεπερνούσε τη χωρητικότητα της αίθουσας, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ακύρωσαν τις ομιλίες τους στο «υπερβάλλον» πλήθος, αφού μόλις μερικές δεκάδες υποστηρικτές τους εμφανίστηκαν σε έναν χώρο που είχε προετοιμαστεί για χιλιάδες. Ο Τιμ Μέρτοου, εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, δήλωσε ότι διαδηλωτές «εμπόδισαν τους υποστηρικτές» που προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο.

Έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης σημειώθηκαν κάποιες μικροσυμπλοκές μεταξύ περίπου 30 υποστηρικτών του κινήματος «Black Lives Matter» και οπαδών του Τραμπ.

Το challenge που μπλόκαρε τα εισιτήρια

Ο πρόεδρος της εκστρατείας επανεκλογής του Τραμπ, δημοσίευσε στο Twitter τη Δευτέρα ότι η εκστρατεία είχε πάνω από ένα εκατομμύριο αιτήσεις εισιτηρίων, αλλά δημοσιογράφοι στην εκδήλωση σημείωσαν ότι η συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλότερη από το αναμενόμενο. Οι χρήστες του TikTok και οι οπαδοί των κορεατικών ποπ συγκροτημάτων ισχυρίστηκαν ότι είχαν εγγραφεί κρατώντας εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια για την συγκέντρωση, ως φάρσα. Αφού η ομάδα του Τραμπ έγραψε στο Twitter ζητώντας από τους υποστηρικτές να εγγραφούν δωρεάν για εισιτήρια χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους στις 11 Ιουνίου, οι λογαριασμοί θαυμαστών της K-pop άρχισαν να μοιράζονται τις πληροφορίες με τους οπαδούς τους, ενθαρρύνοντάς τους να εγγραφούν και στη συνέχεια να μην εμφανιστούν. Το challenge έγινε viral και πέρασε στο TikTok και από εκεί ήταν απλά θέμα χρόνου να εξαπλωθεί...

Βίντεο με εκατομμύρια προβολές έδωσαν οδηγίες στους χρήστες να κάνουν το ίδιο και να δεσμέυσουν όσο περισσότερα εισιτήρια μπορούσαν. «Ω όχι, εγώ έκλεισα να πάω στη συγκέντρωση του Τραμπ και τώρα δεν μπορώ να πάω», αστειεύτηκε μια γυναίκα, σε ένα TikTok που δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου. Χιλιάδες άλλοι χρήστες δημοσίευσαν παρόμοια tweets και βίντεο στο TikTok συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές. Οι εκπρόσωποι του TikTok δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

«Εξαπλώθηκε κυρίως μέσω του Alt TikTok - το κρατήσαμε στην ήσυχη πλευρά όπου οι άνθρωποι κάνουν φάρσες και πολύ ακτιβισμό», δήλωσε ο YouTuber Elijah Daniel, 26 ετών, που συμμετείχε στην εκστρατεία. «Το K-pop Twitter και το Alt TikTok έχουν μια καλή συμμαχία για να διαδίδουν πληροφορίες μεταξύ τους πολύ γρήγορα. Όλοι γνωρίζουν τους αλγόριθμους και πώς μπορούν να ενισχύσουν τα βίντεο για να φτάσουν εκεί που θέλουν».

zoomers, teens on tiktok, and kpop stans coming together to ruin trump’s tulsa rally pic.twitter.com/wYyHw65LMJ — emma (@ptrickjane) June 21, 2020

Trump rally vs BTS stadium tour at the Rose Bowl 🤭 thank you kpop stans and tiktok users pic.twitter.com/V2TJ8NAJzN — j.BLACKLIVESMATTER (@bangtanpenguins) June 21, 2020

So my teen daughter, who has Snapchat and TikTok accounts, walked in and said to me "So did it work? Did the teens get all the tickets to the Trump rally?" She's known about this ALL WEEK and I just learned this an hour ago... https://t.co/lcsB50zzoR — Roberto Quinlan (@r_quinla) June 21, 2020

Quite a sophisticated prank by TikTok teens on the Trump campaign via posts and videos encouraging people to sign up for fake tickets to his rally, then deleting their posts in 24-48 hours to lay low. “These kids are smart and they thought of everything.” https://t.co/zZGXgYMOtG — Sahil Kapur (@sahilkapur) June 21, 2020

Η προσπάθεια εξαπλώθηκε από το Twitter και το TikTok σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, όπως το Instagram και το Snapchat. Η Erin Hoffman, μια 18χρονη από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, είπε ότι άκουσε από έναν φίλο της στο Instagram για την εκστρατεία. Στη συνέχεια το διέδωσε μέσω της ιστορίας της στο Snapchat και είπε ότι μετά και οι δικοί της φίλοι που είδαν την ανάρτησή της άρχισαν να κρατούν εισιτήρια.

Πολλοί χρήστες διέγραψαν τις αναρτήσεις τους μετά από 24 ώρες, προκειμένου να αποκρύψουν το σχέδιό τους και να το εμποδίσουν να εξαπλωθεί στο mainstream internet. Το επιτελείο του Τραμπ φαίνεται πως δεν είχε καν υποψιαστεί τι συνέβαινε στο διαδίκτυο και μάλλον αιφνιδιάστηκε. «Η πλειοψηφία αποφάσισε να διαγράψει το κάλεσμα μετά την πρώτη μέρα, επειδή δεν θέλαμε να ενημερωθεί η ομάδα εκστρατείας του Τραμπ», είπε ο Daniel. «Αυτά τα παιδιά είναι έξυπνα και σκέφτηκαν τα πάντα». Καθώς οι εικόνες που έδειχναν άδειες θέσεις στη συγκέντρωση Τραμπ άρχισαν χθες να κυκλοφορούν, πολλοί χρήστες πανηγύρισαν που πέτυχαν να «χακάρουν» την εκδήλωση.

«Στο Twitter, πολλοί λογαριασμοί έγραψαν «η καλύτερη ανώτερη φάρσα που έγινε ποτέ», αναφέρουν οι New York Times στο ρεπορτάζ τους μέσα από το οποίο σχολιάζουν πώς αυτή ίσως είναι η αρχή ενός ψηφιακού ακτιβισμού από έφηβους που ίσως δυσκολέψει τον Τραμπ.