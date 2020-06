Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, καθώς πλέον οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έχουν μετατραπεί σε κίνημα κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για 12η ημέρα στις ΗΠΑ, ενώ διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες χώρες. Στην Ουάσινγκτον έγινε η μεγαλύτερη διαμαρτυρία έως τώρα. Άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο μνημείο Λίνκολν και έκαναν πορεία προς τον Λευκό Οίκο.

Εκτιμάται ότι στην κινητοποίηση έδωσαν το παρών περίπου 10.000 άνθρωποι. «Χέρια ψηλά, μην πυροβολείτε», «Κάνουμε πορεία για την ελπίδα, όχι για το μίσος» και «Δεν μπορώ να αναπνεύσω ήταν μερικά από τα συνθήματα που φώναζαν».

A Lincoln Memorial rally heard emotional speeches from local organizers who named victims of police violence in the DC region.



“Black and brown Americans have been trapped in a vicious cycle of fear, mistrust, self-loathing, murder, mistreatment, underrepresentation, and more.” pic.twitter.com/gj5WVAoe2k — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) June 6, 2020





Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ «είδε» μικρότερη συγκέντρωση στην Ουάσινγκτον σε σύγκριση με τις προβλέψεις. «Πολύ μικρότερο πλήθος στην Ουάσινγκτον απ' ό,τι προβλεπόταν. Εθνοφρουρά, Μυστική Υπηρεσία και αστυνομία έκαναν φανταστική δουλειά. Ευχαριστώ!», έγραψε στο Twitter.

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020





Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν όμως και σε άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, το Σικάγο, το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, το Σιάτλ, η Ατλάντα και η Βοστώνη, αλλά και σε μικρότερες πόλεις, σε όλη τη χώρα. Το παρών στις κινητοποιήσεις έδωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μαζί με συμπαίκτες του στους Bucks πήραν μέρος σε πορεία στο Μιλγουόκι.

Εκτός από την Ουάσινγκτον και στη Φιλαδέλφεια έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της πόλης από την έναρξη των διαδηλώσεων. Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν ο δήμαρχος να περικόψει κατά τουλάχιστον 10% τον προϋπολογισμό της αστυνομίας.

Thousands of people in Philadelphia continue to protest racism and police brutality following the death of George Floyd. Crowds in Center City stretched from the steps of the Art Museum and past the Cathedral Basilica of Saints Peter and Paul. https://t.co/LlmPCHjz7Q pic.twitter.com/6YJT2DvCW7 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 6, 2020





Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης υπήρξαν όμως και ωραίες στιγμές, καθώς ένα ζευγάρι παντρεύτηκε εν μέσω της κινητοποίησης.

A marriage took place just now at a protest in Philadelphia pic.twitter.com/mDHW0XmRJy — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) June 6, 2020





Στη Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο πλήθος διαδηλωτών διέσχισε τη Γέφυρα του Μπρούκλιν και πέρασε στο Μανχάταν για να κάνει πορεία στο Μπροντγουέι, που ήταν σε μεγάλο βαθμό έρημο. Χιλιάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν στο Χάρλεμ, κοντά στο βορειοδυτικό άκρο του Σέντραλ Παρκ για να κάνουν πορεία 100 τετράγωνα προς τα κάτω, προς το Washington Square Park της πόλης.

Οι διαμαρτυρίες ήταν για μία ακόμη ημέρα ως επί το πλείστον ειρηνικές, αλλά υπήρξαν και εντάσεις. Στο Σιάτλ για παράδειγμα, ο δήμαρχος μπορεί να απαγόρευσε στην αστυνομία τη χρήση δακρυγόνων για 30 ημέρες, αλλά οι ένστολοι βρήκαν άλλους τρόπους για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Dispersing the entire area and threatening arrest if people do not disperse pic.twitter.com/I5yX05O8dI — Chase Burns (@chaseburnsy) June 7, 2020

Στη Μινεάπολη, όπου δολοφονήθηκε ο Φλόιντ, συγκεντρωμένοι αποδοκίμασαν τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι, επειδή μιλώντας τους αρνήθηκε να δεσμευθεί ότι θα μειώσει τη χρηματοδότηση της αστυνομίας. «Πήγαινε σπίτι σου, ντροπή», άρχισαν να του φωνάζουν οι πολίτες.

