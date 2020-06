Περισσότεροι από 6.000 διαδηλωτές έχουν κατέβει στους δρόμους της Ουάσινγκτον για να τιμήσουν τον Τζορτζ Φλόιντ.

Με συνθήματα όπως «Black Lives Matter» και τα τελευταία λόγια του 46χρονου Φλόιντ «I can't breath» ήδη σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο μνημείο Λίνκολν και ακόμα 3.000 βρίσκονται στην 16η λεωφόρο.

Η 16η λεωφόρος από χθες, και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της δημάρχου της Ουάσινγκτον, έχει «βαφτεί» με το αντιρατσιστικό σύνθημα Black Lives Matter.

6/6/2020 Demonstrators Activity:



